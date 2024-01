Problemi per Karim Benzema in Arabia Saudita. Il giocatore, come appreso dal quotidiano spagnolo Marca, non si sarebbe presentato alla ripresa della stagione dell'Al Ittihad e, per ordine del tecnico Gallardo, è stato escluso dal 'ministage' che la squadra farà da oggi a Dubai. Il giocatore si sarebbe dovuto presentare due giorni fa negli impianti del club di Jeddah, ma secondo fonti saudite non si sarebbe presentato

Futuro sempre più in bilico in Arabia per Karim Benzema. L'ex attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese secondo Marca non si sarebbe presentato alla ripresa della stagione dell'Al Ittihad e, per ordine del tecnico argentino Gallardo, non prenderà parte più allo stage che la squadra farà da oggi a Dubai. Il giocatore, come il resto dei suoi compagni di squadra, si sarebbe dovuto presentare già due giorni fa a Jeddah per la ripresa della preparazione ma non lo avrebbe fatto. Benzema aveva saltato una serie di allenamenti con la squadra anche prima della pausa natalizia tornando in Europa. Dall'entourage del giocatore trapela la notizia che adesso sarebbe rimasto bloccato per un ciclone alle Isole Mauritius dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza prima della ripresa della stagione