Calciomercato, le news di oggi in diretta

Nella conferenza stampa che anticipa la trasferta in casa della Salernitana l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha chiesto pubblicamente al club un intervento deciso sul mercato: "Mi aspetto delle risposte dalla società sul mercato. C'è una necessità oggettiva di colmare le lacune in alcune caratteristiche. Devono essere veloci e rapidi a partire dalla settimana prossima nell’intervenire. Non abbiamo tempo e non mi aspettavo di arrivare in una situazione del genere in queste partite”.