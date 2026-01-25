Offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 26 gennaio alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: tutta la settimana LIVE da San Martino di Castrozza

IL TABELLONE 

in evidenza

LIVE

Vanoli: "Non cerchiamo un attaccante, serve un centrale in difesa"

La sconfitta casalinga contro il Cagliari lascia la Fiorentina in zona retrocessione. Al termine del match le parole di Paolo Vanoli che ha accennato anche al mercato: "Ranieri non mi ha chiesto la cessione, ci ho parlato e lo considero un giocatore importante. Senza Marì ci serve un altro difensore, non cerchiamo invece un attaccante anche dopo la cessione di Dzeko"

Sarri: "Al momento ci stiamo ridimensionando"

Al termine di Lecce-Lazio le parole a Sky di Maurizio Sarri: "La Lazio ha una grande storia, da fuori non si può capire. C’è un amore incondizionato, i tifosi me lo stanno dando. Ridimensionamento? Fino a questo momento sì, facciamo i conti alla fine. La società dice che vuole fare una squadra giovane, con giocatori di valore. A me dell’anagrafe non interessa, basta che ci sia qualità.

Romagnoli, ieri i saluti a compagni e tifosi a Lecce

Alessio Romagnoli si è congedato a Lecce dai compagni di squadra e dai tifosi della Lazio presenti al Via del Mare. Adesso lo aspetta l'Al Saad, club guidato da Roberto Mancini. Attesi sviluppi nelle prossime ore

Verona, Alphadjo Cissè vicino al Psv

Il Psv è vicino ad Alphadjo Cisse, classe 2006 del Catanzaro in prestito dal Verona che ha segnato 6 gol nell’attuale campionato di Serie B. Il club calabrese deve dare l’ok formale e, in caso dovesse concretizzarsi l’affare, chiederebbe in cambio un indennizzo ai gialloblù. Fortemente voluto e valorizzato dal ds Ciro Polito (arrivato dalla Primavera del Verona) Cisse è una delle sorprese di questa stagione.

Napoli, si lavora anche a un quinto: Juanlu resta il primo nome, si segue anche Fortini

Il mercato del Napoli non si ferma all’arrivo di Giovane. Gli azzurri cercano altri rinforzi e, più che a un altro attaccante, pensa a un quinto di centrocampo. Il primo nome per quel ruolo rimane sempre quello di Juanlu Sanchez, che tanto era  stato cercato già in estate e che è tornato di moda negli ultimi giorni. Ma il nome del giocatore del Siviglia non è l’unico della lista. Infatti, piace anche Niccolò Fortini della Fiorentina.

Juve, accordo blindato per En-Nesyri: ma il Siviglia si fa sotto

C’è anche l’ok del presidente del Fenerbahce per la cessione di En-Nesyri: l’accordo tra la Juventus e il club turco è sancito e blindato. L’attaccante ora deve dare il suo sì definitivo: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore perché il giocatore è tentato anche dal Siviglia. 

Calciomercato Serie A 2026, gli acquisti ufficiali

Prima ufficialità per il Napoli. Baldanzi saluta la Roma e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Genoa (insieme al difensore svedese Zatterstrom), in giallorosso con la stessa formula arriva il giovane talento Venturino. Di seguito tutti gli affari già ufficiali:

Lazio, si valuta Diogo Leite dell'Union Berlino

Se dovesse partire Romagnoli (su cui c'è l'Al-Sadd di Mancini), la Lazio sta valutando una serie di profili giovani, ma potrebbero anche puntare su un giocatore già pronto come Diogo Leite dell’Union Berlino. Il 27enne portoghese ha il contratto in scadenza a giugno.

Lazio, interesse per Iroegbunan dell'Everton

La Lazio è interessata a Tim Iroegbunan dell'Everton. Per il centrocampista classe 2003 non c'è ancora un'offerta ufficiale perché la Lazio lo prenderebbero solo se esce un altro centrocampista: il primo indiziato è Belahyane.

Inter, Palacios vicino al prestito all'Estudiantes

Inter, il Besiktas torna su Luis Henrique

Il Besiktas è tornato su Luis Henrique. Il club turco ha pronta un'offerta pronta per un prestito con diritto, che potrebbe diventare con obbligo condizionato. L'Inter, che sta avanzando nella trattativa per Perisic, in caso di ritorno del croato, potrebbe lasciare partire il brasiliano.

Napoli, ufficiale l'acquisto di Giovane dal Verona

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, è arrivata anche l'ufficialità dell'arrivo di Giovane dal Verona. Ad annunciarlo il presidente Aurelio De Laurentiis tramite il social "x". L'attaccante brasiliano sarà a disposizione già oggi di Antonio Conte per la partita contro la Juventus

