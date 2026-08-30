Juve, idea Tagliafico in caso di cessione di Cabal all'Atalanta

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus c'è anche Cabal, che piace all'Atalanta. In caso di uscita dell'esterno, i bianconeri pensano a Nicolas Tagliafico, in scadenza con il Lione. L'Al Ittihad, invece, è interessato a Edon Zhegrova
Ore ricche di trattative per la Juventus, tanto in entrata quanto in uscita. L'Atalanta continua a insistere per Juan Cabal, che piace molto a Maurizio Sarri. Se l'esterno colombiano dovesse essere venduto, i bianconeri seguono Nicolas Tagliafico, terzino argentino con il contratto in scadenza con il Lione il 30 giugno 2027.
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Juventus, in uscita anche Edon Zhegrova
Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino da qui al termine del calciomercato c'è anche Edon Zhegrova, che piace all'Al Ittihad. L'esterno kosovaro in bianconero non ha mai convinto a pieno e dopo la rete segnata da Nico Gonzalez contro il Parma lo spazio per lui nella squadra di Spalletti potrebbe diminuire ancora.