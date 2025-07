Tour, 9^ tappa LIVE: Milan a caccia del bis

Esattamente 25 anni fa si consumava al Tour del France lo scontro più atteso, quello tra Marco Pantani e il ‘tiranno’ in giallo Lance Armstrong. Teatro il Mont Ventoux, il leggendario Pelato di Provenza già scalato da Petrarca, perfetto scenario per un duello in stile Far West. Ecco il racconto di quella giornata, con una vittoria carica di polemiche e veleni, una delle ultime scintille regalate dal Pirata. Claudio Barbieri ci ricorda quell'epica giornata su Sky Sport Insider