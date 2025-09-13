Vuelta, Bola del Mundo decisiva: 20^ tappa LIVE

Si decide l'edizione numero 80 della Vuelta: 165,6 km e cinque GPM, tra cui l'ultimo e il più duro sul traguardo alla Bola del Mundo, a 2.251 metri di altitudine (vetta Alberto Fernandez della corsa). Sfida aperta tra l'attuale leader Vingegaard e Almeida, Pellizzari deve difendere la maglia bianca. Segui la tappa su skysport.it
Le due salite poste nei primi km della tappa hanno subito scatenato i corridori. Situazione ancora in corso di definizione, sono ancora molti quelli che provano a staccarsi dal gruppo principale per portarsi avanti
Inizia il 2° GPM
Corridori chiamati subito a salire verso La Paradilla, altra ascesa di 3^categoria lunga 5,8 km e dalla pendenza media del 5,4%. Si giunge a un'altitudine di 1.343 metri
Prova a formarsi una fuga
Tra gli ultimi km della precedente salita e la successiva discesa, un gruppo di circa 35 corridori sta provando a prendere margine sul resto della carovana. Registrato un divario di circa 20 secondi
I risultati di Alto de la Escondida
1. Jack Haig (Bahrain Victorious), 3 pts 2. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), 2 pts 3. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), 1 pt
Jack Haig primo a La Escondida
Il corridore australiano della Bahrain-Victorious transita davanti a tutti nel primo dei 5 GPM fi giornata
Attacchi, riprese, contrattacchi, gruppo che riassorbe gli aspiranti fuggitivi. Inizio di tappa movimentato
All'attacco anche Ciccone
L'azzurro della Lidl-Trek voleva vincere fortemente una tappa prima dell'inizio della corsa, ci proverà oggi? Anche Brandon Rivera lo segue
Ci provano Ganna e Bernal
Subito all'attacco la coppia della Ineos, entrambi già vincitori di una tappa alla Vuelta
Iniziato il GPM di La Escondida
Una salita ha atteso subito i corridori all'inizio della tappa: 9 km di lunghezza al 4,1% di pendenza media che portano a un'altitudine di 1.260 metri (un GPM classificato come 3^ categoria)
L'immancabile selfie
Lo scatta Jakub Otruba, corridore più combattivo della tappa 19 con la sua lunga fuga solitaria
Via ufficiale alla 20^ tappa
I corridori coinvolti nella caduta si sono rialzati, i problemi meccanici sono stati risolti. La frazione decisiva della Vuelta può iniziare
Piccola caduta al km 0
La corsa sarebbe dovuta già scattare, ma c'è stata una caduta tra vari corridori nel tratto di trasferimento
Si parte con la 20^ tappa!
Passerella da Robledo De Chavela, a breve il km 0
Come si sviluppa nel territorio spagnolo la 20^ tappa
Gli orari della tappa
Partenza neutralizzata alle 13, km 0 raggiunto alle 13.10 e arrivo previsto tra le 17.17 e le 17.44
I GPM di oggi
- Alto de la Escondida (3^ categoria)
- Puerto de La Paradilla (3^ categoria)
- Alto del Leon (2^ categoria)
- Puerto de Navacerrada (1^ categoria)
- Puerto de Navacerrada - Bola del Mundo (1^ categoria e vetta Alberto Fernandez della corsa, la più alta dell'intera edizione)
Ciclismo indifeso
Finora è stata la Vuelta delle proteste. Non solo quelle ambientaliste per questa tappa, ma anche le numerose manifestazioni pro Palestina lungo il percorso, che hanno condizionato l'andamento della corsa tra tappe neutralizzate e accorciate per ragioni di sicurezza. A farne le spese, i corridori. Una riflessione per Sky Sport Insider di Alberto Pontara
Il boicottaggio alla Vuelta e un ciclismo indifesoVai al contenuto
Traguardo vietato al pubblico
Già diversi giorni fa, a Vuelta iniziata, l'organizzazione ha deciso di vietare la presenza dei tifosi nell'ultimo km della salita di Bola del Mundo, quella che porta al traguardo. Una scelta dettata dalla necessità di preservare l'ecosistema del sito montuoso. Numerose associazioni ambientaliste protestano contro l'arrivo di tappa, giudicato ingombrante e pericoloso per il luogo
L'altimetria della 20^ tappa
Cinque GPM, di cui due di 1^ categoria. Saranno proprio gli ultimi a essere affrontati: la prima ascesa a Puerto de Navacerrada e la seconda che prevede l'arrivo più in alto alla terribile Bola del Mundo
La volata di Philipsen
Riammiriamo l'ultimo km della tappa di ieri. Il lavoro di Ganna per Turner reso vano dal treno dell'Alpecin e dall'accelerazione perentoria del belga
La top 5 della classifica dei giovani (maglia bianca)
- Giulio Pellizzari 69h 02' 07''
- Mattew Riccitello +58"
- Junior Lecerf +8'05"
- Abel Balderstone Roumens +20'28''
- Jaume Guardeno Roma + 22'0
La top 5 della classifica degli scalatori (maglia a pois)
- Jay Vine - 61 punti
- Jonas Vingegaard - 41 punti
- Louis Vervaeke - 32 punti
- Joao Almeida - 30 punti
- Marc Soler 28 punti
La top 5 della classifica a punti (maglia verde)
- Mads Pedersen - 277 punti
- Jonas Vingegaard - 177 punti
- Jasper Philipsen - 135 punti
- Ethan Vernon - 123 punti
- Giulio Ciccone - 115 punti
La top 10 della classifica generale (maglia rossa)
- 1) VINGEGAARD Jonas - 68h57'44''
- 2) ALMEIDA João +44''
- 3) PIDCOCK Thomas +2'43''
- 4) HINDLEY Jai +3'22''
- 5) PELLIZZARI Giulio +4'23''
- 6) RICCITELLO Matthew +5'21''
- 7) GALL Felix +5'24''
- 8) KUSS Sepp +7'30''
- 9) TRAEN Torstein +7'46''
- 10) JORGENSON Matteo +10'21''
Percorso e vincitori di tappa
Oggi tappone di montagna, ultimo grande sforzo per i corridori. Ecco finora chi si è imposto nelle precedenti 19 frazioni
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in ItaliaVai al contenuto
Le classifiche della Vuelta
Domani passerella finale a Madrid, oggi probabilmente ci sarà la resa dei conti per tutte le graduatorie
Le classifiche della Vuelta 2025Vai al contenuto
La mossa di Vingegaard
Il danese aveva perso 10 secondi da Almeida nella cronometro di giovedì: ieri è riuscito a riallungare un pochino in classifica generale partecipando allo sprint per il traguardo intermedio e guadagnando 4 secondi sul portoghese. Una mossa saggia: a questo punto della corsa non bisogna dare nulla per scontato
Cosa è successo ieri
Terzo successo in volata nella Vuelta per Jasper Philipsen
Terzo successo in volata nella Vuelta per Jasper Philipsen
Buongiorno a tutti. Si decide la Vuelta 2025, la 20^ tappa sarà spettacolare con 5 GPM e l'arrivo finale sulla Bola del Mundo. Avviciniamoci all'inizio della frazione, previsto per le 13