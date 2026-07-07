Altra frazione pirenaica al Tour de France. Quattro GPM, di cui tre di seconda categoria e l'ultimo a 35 km dal traguardo che potrebbero agevolare una fuga di successo. Ma non bisogna escludere la possibilità che i big vogliano essere di nuovo protagonisti. Dopotutto Pogacar (in giallo) e Vingegaard hanno lo stesso tempo nella classifica generale. La partenza da Carcassonne è prevista alle 13.10

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