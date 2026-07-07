Altra frazione pirenaica al Tour de France. Quattro GPM, di cui tre di seconda categoria e l'ultimo a 35 km dal traguardo che potrebbero agevolare una fuga di successo. Ma non bisogna escludere la possibilità che i big vogliano essere di nuovo protagonisti. Dopotutto Pogacar (in giallo) e Vingegaard hanno lo stesso tempo nella classifica generale. La partenza da Carcassonne è prevista alle 13.10
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Il tentativo (vano) della fuga
La corsa di ieri è stata animata da una fuga di 18 corridori, via via ridottisi con il passare dei km. Era rimasto solo il povero Baudin, ripreso dai big a poca distanza dal traguardo. La UAE Emirates ha imposto il suo ritmo in gruppo, impedendo ai fuggitivi di guadagnare molto margine e permettendo poi a Pogacar di giocarsi le sue fiches alla fine
Cosa è successo ieri
Pogacar ha vinto la tappa e ha conquistato la maglia gialla, pur con lo stesso tempo di Vingegaard in classifica generale
Tour de France, la 3^ tappa: vittoria e maglia gialla per PogacarVai al contenuto
Buongiorno, oggi è il giorno della quarta tappa del Tour de France 2026. Avviciniamoci insieme alla partenza, prevista per le 12 da Carcassonne