Terza tappa del Tour de France, da Granollers a Les Angles, pesantemente condizionata dagli incendi che stanno purtroppo interessando i Pirenei orientali. Non ci sarà il passaggio della carovana e il pubblico è stato invitato a non recarsi sul percorso, che sarà affrontato dai corridori e dai mezzi strettamente necessari per la corsa. Questo per agevolare il lavoro di pompieri e mezzi di soccorso impegnati ad affrontare le fiamme