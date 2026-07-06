Tour de France, la 3^ tappa in diretta live
Ancora una partenza dalla Catalogna (Granollers), ma l'arrivo in salita di Les Angles segnerà il ritorno in Francia della Grande Boucle. Una tappa dura, che si chiuderà sui Pinerei Orientali dopo 195 km e potrebbe già provocare i primi scossoni in classifica generale, comandata da Vingegaard con appena 6" di vantaggio su Pogacar. La tappa di oggi senza carovana e pubblico a causa degli incendi sui Pirenei orientali
CLASSIFICA - PERCORSO - PARTECIPANTI - INCENDI SUI PIRENEI: 3^ TAPPA SENZA PUBBLICO E CAROVANA
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Tour de France 2026, tutto quello che c'è da sapere
Domenica il primo ritiro: out Berthet
Sabato il corridore della Groupama-FDJ era stato coinvolto in una caduta ad alta velocità che ha provocato anche la scivolata di Guillaume Martin-Guyonnet. Entrambi hanno portato a termine la tappa, ma ulteriori accertamenti hanno rivelato che Clément Berthet ha riportato una commozione cerebrale, costringendo il francese al forfait.
Tour de France 2026: primo ritiro dalla corsaVai al contenuto
LA CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
- Isaac Del Toro 4h02'04"
- Juan Ayuso +3"
- Paul Seixas +26''
- Romain Gregoire +28''
- Lenny Martinez +37"
La presentazione delle squadre:
LA CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS)
- Alex Molenaar - 5 punti
- Brandon McMulty - 4
- Felix Hengelhardt - 3
- Tobias Johannessen - 2
- Frank Van den Broek - 2
LA CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
- Isaac Del Toro - 30 punti
- Alex Molenaar - 25
- Tadej Pogacar - 25
- Remco Evenepoel - 22
- Felix Engelhardt - 20
Niente pubblico negli ultimi 40 km
Come anticipato, non sarà consentita la presenza di pubblico negli ultimi 40 km di corsa oggi, a causa degli incendi che stanno mettendo a dura prova pompieri e mezzi di soccorso nei Pirenei orientali
La video presentazione della tappa di oggi:
Gli orari
- Partenza neutralizzata: 12.10
- Partenza dal km 0: 12.20
- Arrivo: tra le 16.54 e le 17.23
Tutto quello che c'è da sapere sulla tappa di oggi
Tour de France, la presentazione della 3^ tappaVai al contenuto
Da non sottovalutare, poi, il Col du Calvaire (3^ cat., 11,4 km al 4,1%), antipasto dell'ultima scalata di giornata.
Il momento chiave
Tappa dura già poco dopo la partenza di Granollers con la salita di Saint Feliu de Codines (3^ cat., 7,6 km al 4,5%); anche se l'attesa maggiore sarà riservata all'ascesa del Col de Toses, al km 127, candidata a teatro del primo, 'vero' duello Pogacar-Vingegaard: un GPM di 1^ categoria di 9,3 km al 6,5%.
Le prime insidie
Ben quattro i Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita sui Pirenei Orientali di Les Angles (3^ cat., 1,7 km al 6,5% di pendenza media) dopo 195 km e un dislivello complessivo di 3.950 metri.
Oggi si torna a 'casa'
Per i francesi, il Tour inizierà questo lunedì. Perché la corsa lascerà la Catalogna per approdare in patria; e perché sarà la prima tappa veramente tosta di questa edizione.
La nuova classifica generale
- 1) VINGEGAARD Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 4h01'48"
- 2) POGACAR Tadej (UAE Team Emirates) +6"
- 3) EVENEPOEL Remco (Red Bull-BORA) +15"
- 4) DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates) +16"
- 5) AYUSO Juan (Lidl-Trek) +19"
- 6) SEIXAS Paul (Decathlon CMA CGM) +42"
- 7) GRÉGOIRE Romain (Groupama-FDJ) +44"
- 8) MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) +53"
- 9) PIDCOCK Tom (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +1'
- 10) VAN WILDER Ilan (Soudal Quick-Step) +1'01"
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Cosa è successo ieri
È stato il trionfo del team Emirates nella volata di Barcellona: Pogacar ha 'regalato' la vittoria al compagno di squadra Isaac Del Toro, sul podio anche Remco Evenepoel. Quarto sul traguardo catalano il leader, Vingegaard. Crollo di Tiberi sulla collina del Montjuic, bene Piganzoli.
Incendi sui Pirenei, tappa di oggi senza pubblico e carovana
Terza tappa del Tour de France, da Granollers a Les Angles, pesantemente condizionata dagli incendi che stanno purtroppo interessando i Pirenei orientali. Non ci sarà il passaggio della carovana e il pubblico è stato invitato a non recarsi sul percorso, che sarà affrontato dai corridori e dai mezzi strettamente necessari per la corsa. Questo per agevolare il lavoro di pompieri e mezzi di soccorso impegnati ad affrontare le fiamme
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Buongiorno! Ancora una partenza dalla Catalogna (Granollers), ma l'arrivo in salita di Les Angles segnerà il ritorno alla casa madre francese della Grande Boucle. Una tappa dura, la terza, che si chiuderà sui Pinerei Orientali dopo 195 km e potrebbe già provocare i primi scossoni in classifica generale: Vingegaard comanda con appena 6" di vantaggio su una certo Pogacar...