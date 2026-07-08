Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tour de France, la 5^ tappa in diretta live

live Ciclismo

a cura di Alfredo Corallo

Uomini di classifica, attaccanti, cronomen e scalatori sono stati protagonisti finora: oggi è il turno dei velocisti. 158 km da Lannemezan a Pau che dovrebbero favorire gli sprinter nonostante un GPM a meno di 30 km dal traguardo. Si attende il duello Merlier-Philipsen con Girmay terzo incomodo, non ci dovrebbero essere problemi per la maglia gialla di Træen

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI

 

in evidenza

Tour 2026, tutto quello che c'è da sapere

LIVE

La meravigliosa storia di Træen

31 anni il prossimo 16 luglio, norvegese della Uno-X-Mobility, ha indossato anche la maglia di leader della Vuelta lo scorso anno dalla 6^ alla 9^ tappa. Nel 2022 gli fu diagnosticato un tumore ai testicoli, individuato grazie a un test antidoping negativo ma che rilevò dei valori anomali. Operatosi subito, è tornato in sella dopo tre mesi e negli ultimi due anni sta vivendo il periodo migliore della sua carriera

Traeen

Cosa è successo ieri

Tappa che ha premiato una maxi-fuga di 34 corridori. I big hanno deciso, dopo una resistenza iniziale, di lasciarla andare e di non sforzarsi per mantenere la maglia gialla, passata così al norvegese Torstein Træen. Il vincitore della frazione è stato invece Mads Pedersen, padrone anche della maglia verde della classifica a punti

Tour de France, 4^ tappa: vince Pedersen, Pogacar lascia la maglia gialla a Træen

Tour de France, 4^ tappa: vince Pedersen, Pogacar lascia la maglia gialla a Træen

Vai al contenuto

Buongiorno a tutti. Mercoledì 8 luglio è il giorno della quinta tappa del Tour de France 2026. Avviciniamoci all'inizio della corsa previsto per le 14.05

Ciclismo: Altre Notizie

Tour, chance per i velocisti: ecco la 5^ tappa

Ciclismo

E il quinto giorno vennero i velocisti. Dopo le scintille tra Barcellona e Pirenei,...

Pedersen vince la 4^ tappa, Træen maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Trionfo scandinavo al Tour de France. Il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek vince la quarta...

Sibiu Tour: Finn vince... ed evita un orso! VIDEO

Ciclismo

Dopo aver trovato la prima vittoria da professionista al Sibiu Tour, Lorenzo Mark Finn si è...

Tour de France, la presentazione della 4^ tappa

Ciclismo

Il Tour de France ancora sui Pirenei, seppur senza salite durissime: quattro GPM, di cui due di...

Pogacar c'è: terza tappa al Tour e maglia gialla

CICLISMO

Stavolta Tadej Pogacar non fa regali. Lo sloveno mette a lavorare la sua squadra per tutta la...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS