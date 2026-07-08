Uomini di classifica, attaccanti, cronomen e scalatori sono stati protagonisti finora: oggi è il turno dei velocisti. 158 km da Lannemezan a Pau che dovrebbero favorire gli sprinter nonostante un GPM a meno di 30 km dal traguardo. Si attende il duello Merlier-Philipsen con Girmay terzo incomodo, non ci dovrebbero essere problemi per la maglia gialla di Træen
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Tour 2026, tutto quello che c'è da sapere
La meravigliosa storia di Træen
31 anni il prossimo 16 luglio, norvegese della Uno-X-Mobility, ha indossato anche la maglia di leader della Vuelta lo scorso anno dalla 6^ alla 9^ tappa. Nel 2022 gli fu diagnosticato un tumore ai testicoli, individuato grazie a un test antidoping negativo ma che rilevò dei valori anomali. Operatosi subito, è tornato in sella dopo tre mesi e negli ultimi due anni sta vivendo il periodo migliore della sua carriera
Cosa è successo ieri
Tappa che ha premiato una maxi-fuga di 34 corridori. I big hanno deciso, dopo una resistenza iniziale, di lasciarla andare e di non sforzarsi per mantenere la maglia gialla, passata così al norvegese Torstein Træen. Il vincitore della frazione è stato invece Mads Pedersen, padrone anche della maglia verde della classifica a punti
Tour de France, 4^ tappa: vince Pedersen, Pogacar lascia la maglia gialla a TræenVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Mercoledì 8 luglio è il giorno della quinta tappa del Tour de France 2026. Avviciniamoci all'inizio della corsa previsto per le 14.05