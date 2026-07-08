31 anni il prossimo 16 luglio, norvegese della Uno-X-Mobility, ha indossato anche la maglia di leader della Vuelta lo scorso anno dalla 6^ alla 9^ tappa. Nel 2022 gli fu diagnosticato un tumore ai testicoli, individuato grazie a un test antidoping negativo ma che rilevò dei valori anomali. Operatosi subito, è tornato in sella dopo tre mesi e negli ultimi due anni sta vivendo il periodo migliore della sua carriera