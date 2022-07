6/12

6. LEWIS, 300 GP: "NON LO SAPEVO" - Il britannico della Mercedes in Francia correrà il 300esimo gran premo in F1, ma in conferenza si è mostrato piuttosto sorpreso: "Non lo sapevo...". È il sesto pilota a raggiungere questa cifra, ma non solo. Lewis deve sfatare un tabù: nessuno è riuscito a vincere dopo aver tagliato questo traguardo.

I 300 GP di Hamilton e un tabù