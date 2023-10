Verstappen il più veloce nelle libere del venerdì in Messico: chiude le FP1 in 1:19.718 e le FP2 in 1:18.686. Nel passo gara bene la Ferrari di Leclerc che chiude al terzo posto e benissimo Norris (secondo). Il venerdì di Sainz termina con l’undicesimo tempo. Pioggia nel finale. Domani si riparte con le FP3 alle 19.30 italiane, qualifiche alle 23. Il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

