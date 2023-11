Terzultimo round della stagione di F1 e ultimo weekend con la Sprint. Si va in pista per l'unica sessione di prove libere, mentre alle 19 scatteranno le qualifiche. Lotta aperta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori e un occhio (anche qualcosa di più) alla prossima stagione. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW. Oggi qualifiche alle 19

