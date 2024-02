Il 2 febbraio ripartirà il Mondiale con il GP del Bahrain: a un mese dal via, molti gli eventi che hanno scandito l’attesa, a cominciare dal l’annuncio del passaggio di Hamilton alla Ferrari nel 2025 che innesca inevitabilmente altri movimenti nel mercato piloti. Ma c'è molto di più. Ecco cosa è successo nel paddock del Circus finora e cosa dobbiamo attenderci aspettando il via del campionato: sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW



