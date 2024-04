Alle 5 inizia la prima Sprint della stagione: Norris scatterà dalla prima posizione grazie alla pole conquistata ieri, tra pioggia e giri cancellati. Alle sue spalle il connazionale Hamilton seguito da Alonso. Sainz partirà dalla 5^ posizione, mentre l'altra Ferrari di Leclerc in 7^. Russell solo 11°. Alle 9 si correranno le qualifiche per la gara di domani. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE SHOOTOUT