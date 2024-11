In pista a Lusail per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del penultimo GP della stagione, decisivo per la lotta nel Costruttori tra McLaren e Ferrari. Russell il più veloce nel Q1 davanti a Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen, Alonso e Hamilton. Tanto equilibrio e macchine molto vicine. La qualifica ora live su Sky e in streaming su NOW



CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI