GP Messico, conferenza piloti in LIVE STREAMING

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Messico
Ventesimo appuntamento del Mondiale che scatta oggi a Città del Messico con la conferenza dei piloti: ora in diretta su Sky Sport F1 e Skysport.it. Piastri e Antonelli tra i protagonisti. Attenzione agli orari, con le libere di domani dalle 20.30. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Ventesimo round del Mondiale, benvenuti in Messico. Pronti ad ascoltare le parole dei piloti con la conferenza stampa delle 21.30 che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming.
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Piastri (McLaren):
- Tsunoda (Red Bull)
- Lawson (Racing Bulls)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Antonelli (Mercedes)
- Sainz (Alpne)
- Hulkenberg (Sauber)
La Formula 1 è senza pausa. Dopo Austin, si è già trasferita in blocco a Città del Messico, dove Piastri ma anche tutta la McLaren avranno già modo di riscattarsi. Verstappen sta diventando molto ingombrante per la corsa dei due Papaya verso il titolo, ma anche i punti tra il leader della classifica e Norris sono sempre meno. DI MARA SANGIORGIO
ROOKIE NELLE LIBERE. Ferrari ha confermato che Antonio Fuoco scenderà in pista nelle Fp1 del GP del Messico, affiancando Charles Leclerc. L'italiano disputerà una delle quattro sessioni di prova destinate ai rookies come previsto da regolamento, e sostituirà Hamilton e non Leclerc perché il monegasco ha già ceduto la propria vettura a Dino Beganovic, giovane del Cavallino, in Bahrain e in Austria. Con l'annuncio della Scuderia, i rookie in pista salgono a nove
Ferrari, Antonio Fuoco sostituirà Hamilton nelle Fp1 del GP del MessicoVai al contenuto
Curve, velocità, numeri e perché si chiama così: tutto sull'Hermanos RodríguezVai al contenuto
LE GOMME. Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2. QUI I DETTAGLI DELLA SCHEDA PIRELLI
LA CLASSIFICA.Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: dopo Austin, guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Ferrari e Red Bull insidiano la Mercedes per il 2° posto nel Costruttori.
Le classifiche del Mondiale dopo il GP di AustinVai al contenuto
LA VOLATA PER IL TITOLO. Cinque weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Verstappen ad Austin è sempre più aperto. Piastri è sempre leader del campionato, ma ora con meno certezze con Norris e Max più vicini. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano cinque GP e due Sprint Race alla fine della stagione. LA SITUAZIONE
Piastri, Norris e Verstappen, la volata per aggiudicarsi il Mondiale di F1. LA SITUAZIONEVai al contenuto
Si corre in Messico, occhio agli orari del weekend
Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte stasera alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 20.30, mentre la seconda è in programma a mezzanotte. Sabato, alle 19.30, la terza sessione di libere, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.TUTTI I DETTAGLI
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Il post GP si chiama 'Race Anatomy'!
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Tutte le news su Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Cosa vedremo oggi in tv su Sky e obline
- Ore 21.30: Conferenza stampa piloti in live streaming su Skysport.it
- Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 24 ottobre
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 21.45: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live
- Ore 24: F1 - Prove Libere 2
- Ore 1: Paddock Live
- Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 25 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Domenica 26 ottobre
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy