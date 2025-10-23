GP Messico, conferenza piloti in LIVE STREAMING

La Formula 1 è senza pausa. Dopo Austin, si è già trasferita in blocco a Città del Messico, dove Piastri ma anche tutta la McLaren avranno già modo di riscattarsi. Verstappen sta diventando molto ingombrante per la corsa dei due Papaya verso il titolo, ma anche i punti tra il leader della classifica e Norris sono sempre meno. DI MARA SANGIORGIO