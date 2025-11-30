Offerte Black Friday
Formula 1, oggi il GP Qatar: orari tv e ultime news da Losail

La gara di Losail potrebbe decidere il Mondiale piloti e incoronare Lando Norris (McLaren). Piastri, che scatta dalla pole, ha però l'occasione per cambiare ancora l'andamento di un campionato dalle mille emozioni. E anche Verstappen si gioca le ultime chance. Il via alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA IN QATAR - NORRIS CAMPIONE SE...

Norris, è il giorno? GP Qatar LIVE alle 17

Leclerc 10° e Hamilton 17°: la griglia in Qatar

Sesta pole in carriera e in stagione per Oscar Piastri, che stampa un giro pazzesco e batte il...

Qatar, i 10 piloti eliminati in qualifica

Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della penultima gara della...

Fornaroli da Melbourne al Qatar: la sua stagione

La stagione del pilota italiano del team Invicata era cominciata con un secondo posto nella...

A Piastri l'ultima Sprint del 2025: l'ALBO D'ORO

Max Verstappen è il pilota che ha vinto più Sprint Race di tutti: da quando è stato introdotto il...

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Qatar, match point Norris: LIVE alle 17

    La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: oggi il Gran Premio del Qatar ed è...

    Fornaroli si avvicina al titolo: 6° nella Sprint

    Verschoor porta a casa la Sprint Race di Formula 2 del Qatar, vincendo davanti a Durksen e...

    Leclerc a Sainz: "Oggi lo fa a me, domani o a lui"

    Un momento di frustrazione è la spiegazione per il team radio del pilota Ferrari che, nel Q3...