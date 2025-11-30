Formula 1, oggi il GP Qatar: orari tv e ultime news da Losail
La gara di Losail potrebbe decidere il Mondiale piloti e incoronare Lando Norris (McLaren). Piastri, che scatta dalla pole, ha però l'occasione per cambiare ancora l'andamento di un campionato dalle mille emozioni. E anche Verstappen si gioca le ultime chance. Il via alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Sesta pole in carriera e in stagione per Oscar Piastri, che stampa un giro pazzesco e batte il compagno Lando Norris. In seconda fila Verstappen e Russell, quinto Kimi Antonelli. Dietro le Ferrari: Leclerc è 10°, Hamilton scatterà 17° grazie alla penalità di 5 posizioni inflitte a Bortoleto dopo il GP di Las Vegas.
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
- Su un circuito che sottopone i pneumatici a energie paragonabili a quelle di Suzuka non potevano che essere utilizzate C1, C2 e C3. La selezione è sempre rimasta identica da quando la gara è entrata nel calendario. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato spesso graining che contribuisce al raggiungimento di livelli elevati di usura.
- Soleggiato e asciutto per tutto il giorno.
- Vento leggero da nord a nord-est.
- Temperature: 22-21°C.
- Massima: 27°C.
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy
- Replica GP: primo passaggio, domenica 30 novembre alle 21.30