Formula 1, i 'cappotti' più lunghi: nessuno come Alonso
Con la Formula 1 ferma in questa fase, diamo uno sguardo ai 'cappotti' più lunghi all'interno del Circus, considerando i piloti che hanno vinto almeno 5 GP lasciando a zero i loro compagni di squadra
Dati di Michele Merlino
F1, LA PRESENTAZIONE DI RED BULL E RACING BULLS IN LIVE STREAMING
- Vittorie di Alonso: 11
- Vittorie di Massa: 0
- Team: Ferrari (dal 2010 al 2013)
- Vittorie di Verstappen: 8
- Vittorie di Tsunoda: 0
- Team: Red Bull (2025)
- Vittorie di Hunt: 8
- Vittorie di Mass: 0
- Team: McLaren (dal 1976 al 1977)
- Vittorie di Clark: 7
- Vittorie di Spence: 0
- Team: Lotus (dal 1963 al 1965)
- Vittorie di Hill: 7
- Vittorie di Ginther: 0
- Team: B.R.M (dal 1962 al 1964)
- Vittorie di Clark: 7
- Vittorie di Taylor: 0
- Team: Lotus (dal 1961 al 1963)
- Vittorie di Stewart: 6
- Vittorie di Beltoise: 0
- Team: Matra (1969)
- Vittorie di Michael: 5
- Vittorie di Verstappen: 0
- Team: Benetton (1994)
- Vittorie di Piquet: 5
- Vittorie di Rebaque: 0
- Team: Brabham (dal 1980 al 1981)