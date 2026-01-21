Manca sempre meno alla presentazione della nuova monoposto di Maranello: appuntamento venerdì 23 gennaio in diretta dalle 11 su Sky e in streaming su Skysport.it. Dal progetto 678 alla 'nascita' della SF-26 per un Mondiale che si presenta come una vera e propria rivoluzione. Ma cosa sappiamo della nuova Rossa? Le strategie di Vasseur, la 'firma' del direttore tecnico dell'area telaio Serra e la voglia di riscatto di Hamilton e Leclerc dopo un 2025 da dimenticare

F1, LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FERRARI SU SKY