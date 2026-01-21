Ferrari F1 2026, cosa sappiamo della nuova monoposto prima della presentazione
Manca sempre meno alla presentazione della nuova monoposto di Maranello: appuntamento venerdì 23 gennaio in diretta dalle 11 su Sky e in streaming su Skysport.it. Dal progetto 678 alla 'nascita' della SF-26 per un Mondiale che si presenta come una vera e propria rivoluzione. Ma cosa sappiamo della nuova Rossa? Le strategie di Vasseur, la 'firma' del direttore tecnico dell'area telaio Serra e la voglia di riscatto di Hamilton e Leclerc dopo un 2025 da dimenticare
- Scorre velocemente il tempo verso l'inizio della nuova stagione di F1, quella cosiddetta della rivoluzione, con tante novità regolamentari che potrebbero rimescolare gli equilibri in pista. Ma che Ferrari sarà? Proprio per la nebulosissima rivoluzione regolamentare a cui devono far fronte tutti i team, anche la monoposto di Maranello ad oggi è un enigma.
- Ci sono però dei punti fermi e delle 'certezze' che qui andiamo a riepilogare.
- La nuova Ferrari per il campionato di F1 2026 verrà presentata venerdì 23 gennaio. Potrete seguire la diretta su Sky e lo streaming su Skysport.it a partire dalle 11.
- Da tempo sappiamo che il progetto che ha portato alla nascita della nuova monoposto si chiama 678, mentre il nome della nuova vettura di Lewis Hamilton e Charles Leclerc è la SF-26 (dando continuità alle sigle degli ultimi anni). E il motore, intanto, è stato acceso il 16 gennaio.
- Se la macchina del 2025 alla fine è rimasta senza padri - citando Leo Turrini sulle nostre pagine online di qualche giorno fa - perché il direttore tecnico Cardile era andato via in corso d’opera, stavolta c'è una firma chiara sul progetto, Loic Serra.
- Scuola Mercedes (ha già lavorato con Hamilton), è nato a Nancy il 30 marzo 1972. Ha studiato a Parigi, specializzandosi in Ingegneria meccanica. Ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico con Michelin
- Nel 2003 in Michelin si è concentrato sulla R&D di F1 rimanendo nell’azienda francese fino al ritiro dalla categoria nel 2006. È entrato in BMW Sauber F1 come Head of Vehicle Performance.
- Nel 2010 alla Mercedes
- A maggio 2024 annunciato l’arrivo alla Ferrari all'inizio di ottobre, come Technical Director Chassis.
- La Ferrari ma non solo. In questo Mondiale della rivoluzione regolamentare, avremo macchine più leggere, aerodinamica attiva, niente più effetto suolo, aumento della potenza elettrica delle Power Unit, carburanti sostenibili.
- Inizia una nuova era, dunque, dal punto di vista regolamentare e delle monoposto. Ma oltre ad adattarsi alle novità, la Ferrari ha come obiettivo anche il dover colmare le lacune viste lo scorso Mondiale:
- La difficoltà nel far lavorare gli pneumatici in modo corretto.
- La mancanza di aderenza in particolari condizioni.
- Il compito di Serra, considerando il suo background, sarà quello di operare un netto cambiamento proprio nella dinamica del veicolo.
- Tra una novità e l'altra, sappiamo intanto che Riccardo Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team ha spiegato nei giorni scorsi che "ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager". Tra i due un'intesa che apparsa sempre complicata. Quanto al successore, da Maranello hanno fatto sapere che "la nomina sarà comunicata a tempo debito"
- I tanti rumors della scorsa stagione sul suo futuro forse un po' gli hanno tolto il sorriso. Ma non certo la serenità e la voglia di dimostrare che la Ferrari può tornare grande sotto la sua guida. Il Mondiale 2026 sarà allora una rivoluzione soprattutto per il team principal Frederic Vasseur. Riuscirà a mettere assieme tutti i pezzi di un puzzle apparso complicatissimo negli ultimi anni? Come detto a Sky dallo stesso Fred, “sarà l’anno della verità”. Per tutti.
- Quanto detto per Vasseur vale anche per i piloti della Ferrari. Soprattutto per Lewis Hamilton, che vuole e deve lasciarsi alle spalle una prima stagione decisamente sotto le aspettative con la Rossa. Sogna una macchina finalmente competitiva Charles Leclerc, la meriterebbe per il talento (mai messo in discussione) e per l'alta fedeltà mostrata a Maranello. Questo 2026 inciderà inevitabilmente sulla loro carriera.
- Il bianco, già presente sulla livrea della scorsa stagione, potrebbe essere presente in modo più esteso sulla carrozzeria della Ferrari 2026? È una possibilità, dato che anche sulle tute dei piloti il colore appare decisamente più marcato rispetto al recente passato. Un indizio su ciò che scopriremo nelle prossime ore? Manca davvero proco ormai prima di avere certezze...