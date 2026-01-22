Ferrari, cosa ci si aspetta dalla nuova SF-26: ha già un carico di responsabilità

Ferrari, cosa ci si aspetta dalla nuova SF-26: ha già un carico di responsabilitàNUOVA STAGIONE FOTO da X - @ScuderiaFerrari
La nuova Rossa, che conosceremo tra poche ore, ha già tante responsabilità: far dimenticare le promesse non mantenute la scorsa stagione, provare a dire la sua in questo cambio regolamentare epocale e ridare fiducia a entrambi i piloti indirizzandone il futuro, soprattutto quello del cortegiatissimo monegasco. Sono state settimane delicate le ultime a Maranello: insieme all'assemblaggio della nuova macchina è in corso una riorganizzazione umana a più livelli
Adesso o mai più. Le ultime dichiarazioni ufficiali di Charles Leclerc a dicembre riecchegiano ancora, ingombranti. Ma fotografano perfettamente la realtà. La nuova Ferrari che sarà presentata al mondo tra poche ore parte dalla certezza del nome, SF-26, e una paternità ufficiale, quella di Loic Serra, dopo i tanti scarica barile del recente passato.
In un inizio d'anno con più punti interrogativi che certezze, la nuova Rossa ha già tante responsabilità: far dimenticare le promesse non mantenute la scorsa stagione, provare a dire la sua in questo cambio regolamentare epocale e ridare fiducia a entrambi i piloti indirizzandone il futuro, soprattutto quello del cortegiatissimo monegasco.
Sono state settimane delicate le ultime a Maranello: insieme all'assemblaggio della nuova macchina è in corso una riorganizzazione umana a più livelli. Non è ancora ufficiale chi prenderà il posto di Riccardo Adami nelle orecchie di Hamilton, ma sarà una risorsa interna, intanto i prossimi giorni a Barcellona dovrebbe essere l'ingegnere di pista di Leclerc, Bryan Bozzi, a seguire entrambi i piloti.
Tornando alla nuova monoposto, oltre ad adattarsi alle novità, la Ferrari ha come obiettivo anche il dover colmare le lacune viste nel 2025, dalle difficoltà nel far lavorare le gomme alla mancanza di aderenza. Ma in questa nuova Formula Uno sarà la power unit a fare la grande differenza, almeno per il primo terzo di stagione, e tutti non aspettano altro che mettere le ruote in pista per cominciare ad avere i primi riscontri. Prima dallo shakedown di Fiorano poi dai primi test di Barcellona, dove la Ferrari inizierà a girare martedì 27.