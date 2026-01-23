F1, svelata anche l'Alpine: l'A526 su una nave da crociera a Barcellona. FOTO e VIDEO
Alpine svela a Barcellona la monoposto di F1 per il prossimo campionato Mondiale. La A526 è stata presentata all'interno della MSC World Europa ancorata nel porto della città catalana. A dominare la livrea sono ancora una volta il tradizionale blu Alpine e il rosa del partner BWT. Il Mondiale scatta a marzo su Sky e in streaming su NOW
- Anche il team francese Alpine ha tolto i veli dalla nuova monoposto per il Mondiale 2026 e svelato l'A526 di Pierre Gasly e Franco Colapinto. Qui le immagini dall'evento tenutosi a Barcellona, con i due piloti sul palco assieme a Flavio Briatore.
- La A526 è stata presentata all'interno della MSC World Europa ancorata nel porto della
- A dominare la livrea sono ancora una volta il tradizionale blu Alpine e il rosa del partner BWT
- Ottimista l'advisor Flavio Briatore: "Abbiamo un'auto nuova, ci sono regole nuove, i piloti sono bravi: non ci sono motivi per non andare bene in questo campionato".