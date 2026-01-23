Alpine svela a Barcellona la monoposto di F1 per il prossimo campionato Mondiale. La A526 è stata presentata all'interno della MSC World Europa ancorata nel porto della città catalana. A dominare la livrea sono ancora una volta il tradizionale blu Alpine e il rosa del partner BWT. Il Mondiale scatta a marzo su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA NUOVA ALPINE PER IL MONDIALE 2026 DI F1