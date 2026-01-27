Offerte Sky
F1, i dieci motivi per cui non perdere nulla del Mondiale 2026

NUOVA ERA fotogallery
11 foto

A poco più di un mese dal via del Mondiale della rivoluzione, con i team impegnati nel frattempo a Barcellona nello shakedown collettivo, c'è una certezza. O meglio dieci: i motivi per i quali non potrete perdere nemmeno una fase di questa nuova era. Ma potrebbero essere molti di più... Il campionato scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Australia e sarà live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini

SHAKEDOWN: FOTO DEL DAY 2 - FOTO DEL DAY 1

