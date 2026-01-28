Offerte Sky
F1 2026, shakedown collettivo a Barcellona: le FOTO della terza giornata

Montmeló fotogallery
7 foto

C'era attesa per la McLaren campione del mondo, che ha fatto il suo debutto con l'iridato Lando Norris su una MCL40 dalla livrea quasi tutta nera (in attesa dell'unveiling del 9 febbraio). Bandiere rosse per Audi e Haas, mentre non girano Ferrari e Red Bull nel Day-3. Di Colapinto su Alpine il miglior tempo al mattino. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

F1, SHAKEDOWN BARCELLONA: TERZA GIORNATA LIVE

