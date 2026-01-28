C'era attesa per la McLaren campione del mondo, che ha fatto il suo debutto con l'iridato Lando Norris su una MCL40 dalla livrea quasi tutta nera (in attesa dell'unveiling del 9 febbraio). Bandiere rosse per Audi e Haas, mentre non girano Ferrari e Red Bull nel Day-3. Di Colapinto su Alpine il miglior tempo al mattino. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

F1, SHAKEDOWN BARCELLONA: TERZA GIORNATA LIVE