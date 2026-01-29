F1, shakedown a Barcellona: le FOTO della quarta giornata da Montmeló
Penultimo atto dei lavori precampionato sulla pista di Montmeló: è tornata a girare la Ferrari, sempre in palla la Mercedes di Antonelli. McLaren con Piastri, Red Bull ai box in questa giornata. E si attende l'Aston Martin. Il campionato avrà inizio nel weekend del 6-8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW
- Al mattino miglior tempo di Antonelli su Mercedes in 1:17..081 e 90 giri completati con la W17.
- A Russell su Mercedes il miglòior tempo finora in 1:17.167
- Ferrari con Hamilton nella prima parte del Day-4
- Nel pomeriggio Leclerc sulla SF-26
- Attesa per l'arrivo dell'Aston Martin, la prima di Newey
- La Williams, assente a Barcellona, ha postato le foto della prova sedile di Sainz