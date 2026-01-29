Offerte Sky
F1, shakedown a Barcellona: le FOTO della quarta giornata da Montmeló

Montmeló fotogallery
9 foto

Penultimo atto dei lavori precampionato sulla pista di Montmeló: è tornata a girare la Ferrari, sempre in palla la Mercedes di Antonelli. McLaren con Piastri, Red Bull ai box in questa giornata. E si attende l'Aston Martin. Il campionato avrà inizio nel weekend del 6-8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 LIVE

Barcellona, giro dopo giro: Day-4 dello shakedown

Montmeló

Penultimo atto dei lavori precampionato sulla pista di Montmeló: è tornata a girare la Ferrari,...

9 foto

'Puzzle Williams', arriva la prova sedile di Sainz

a che punto è

In un avvio di stagione travagliato, per il team e il pilota spagnolo un momento importante come...

4 foto

Williams 3 febbraio, McLaren il 9: presentazioni

LE DATE

Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Mercedes, Ferrari e Alpine hanno alzato il sipario sulla...

13 foto

McLaren tutta nera: il look aspettando l'unveiling

Montmeló

C'era attesa per la McLaren campione del mondo che ha fatto il suo debutto con il solo iridato...

10 foto

Shakedown, atto terzo: le FOTO della giornata

Montmeló

Il debutto della McLaren tutta nera (aspettando la livera definitiva) con il campione in carica...

19 foto

    Lawson: "Stiamo facendo grandi progressi"

    RACING BULLS

    Il pilota neozelandese della Racing Bulls dallo shakedown di Barcellona: "Crescono anche gli...

    Shakedown Barcellona: Day-4 LIVE

    live F1

    Mattinata del Day-4 ancora all’insegna di Antonelli e della Mercedes: il pilota italiano comanda...

    F1, test Barcellona: programma fino al 30 gennaio

    LA GUIDA

    Team in pista per cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown collettivo)...