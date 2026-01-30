F1, la quinta giornata dei test shakedown a Barcellona: le FOTO da Montmeló
Tutti i dettagli dalla pista di catalana dove si concludono i primi collaudi verso il Mondiale 2026 di Formula 1. Ferrari, Red Bull, McLaren, Alpine, Audi, Haas, Cadillac e Aston Martin impegnate nel Day-5, mentre Mercedes e Racing Bulls hanno concluso giovedì il loro lavoro. Il campionato avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Giornata conclusiva in Catalunya
- Prossimo appuntamento con i test ufficiali in Bahrain: dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio
- Leclerc su Ferrari in testa alla classifica del mattino: 1'16"653
- Sulla McLaren gira Piastri
- Alonso debutta sulla nuova Aston Martin AMR26
- Mercedes e Racing Bulls hanno concluso la loro attività nel Day-4