F1, la quinta giornata dei test shakedown a Barcellona: le FOTO da Montmeló

Montmeló fotogallery
7 foto

Tutti i dettagli dalla pista di catalana dove si concludono i primi collaudi verso il Mondiale 2026 di Formula 1. Ferrari, Red Bull, McLaren, Alpine, Audi, Haas, Cadillac e Aston Martin impegnate nel Day-5, mentre Mercedes e Racing Bulls hanno concluso giovedì il loro lavoro. Il campionato avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

Williams 3 febbraio, McLaren il 9: presentazioni

LE DATE

Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Mercedes, Ferrari e Alpine hanno alzato il sipario sulla...

13 foto

F1, il calendario del Mondiale 2026

Formula 1

Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le...

30 foto

Le sei gare Sprint del 2026: il calendario

Formula 1

Sono confermate le 6 Sprint anche per il 2026: si parte in Cina a marzo per chiudere a...

7 foto

Prima Aston di Newey: nera e... con bandiera rossa

Montmeló

La nuova Aston AMR26, arrivata solo nella penultima giornata di shakedown a Barcellona, è andata...

8 foto

Kimi svetta al mattino, Leclerc terzo: il Day-4

Montmeló

Penultimo atto del programma precampionato sulla pista di Montmeló: è tornata a girare la...

15 foto

    Shakedown, Leclerc in testa: quarta giornata LIVE

    live f1

    Quinta e ultima giornata a Montmeló per i team che hanno mosso i primi passi verso il nuovo...

    F1, test Barcellona: guida all'ultima giornata

    LA GUIDA

    Team in pista per l'ultima della cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown...

    Hamilton: "Capito di più dove siamo, miglioriamo"

    FERRARI

    Il pilota britannico al termine della quarta giornata dello shakedown in Catalunya: "Abbiamo...