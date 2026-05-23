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F1, pagelle delle qualifiche al GP Canada di Leo Turrini: Russell 10, Antonelli 9

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©IPA/Fotogramma

George si prende la pole in extremis: la riscossa di Lord Voldemort continua, ma Kimi-Harry Potter non molla. Chissà cosa accadrà in gara (Toto Wolff permettendo). Il Mondiale è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP CANADA: LE QUALIFICHE LIVE - CLASSIFICHE

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