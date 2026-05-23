F1, pagelle delle qualifiche al GP Canada di Leo Turrini: Russell 10, Antonelli 9
George si prende la pole in extremis: la riscossa di Lord Voldemort continua, ma Kimi-Harry Potter non molla. Chissà cosa accadrà in gara (Toto Wolff permettendo). Il Mondiale è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- La riscossa di Lord Voldemort continua. George si prende la pole in extremis dopo la rissosa vittoria nella Sprint. La sfida continua…
- Harry Potter non molla. La rabbia per la Sprint si traduce in una prestazione molto solida. Chissà cosa accadrà in gara (Toto Wolff permettendo, si capisce).
- Non ci siamo. E’ prigioniero di una malinconia facilmente comprensibile. Fin qui, un week end anonimo, purtroppo.
- Più veloce di Carletto. Per dedizione e talento, meritava più della terza fila.
- Di nuovo il meno lontano dalla Mercedes. Dovesse davvero piovere in gara, chissà…
- Onestamente, pare plafonato. Si sta abituando a vedere gli scarichi di Lando.
- Riesce a star davanti ad Hadjar di un niente.
- Lo diciamo? Massi’: forse Super Max non ha mai avuto un partner così competitivo.
- Fanalino di coda con la Duna spacciata per una Cadillac. Ma mica è solo colpa sua.
- Se non altro è più veloce del Valterino finlandese.
- Voto come sempre alla carriera: uno si sbatte per un quarto di secolo in pista e poi gli rifilano da guidare una Aston Martin…
- Bisogna pure capirlo: come fa a prendersela con il patron della scuderia, dato che trattasi di suo padre?
- Becca un distacco troppo pesante dal collega di lavoro. E stavolta non pare sia colpa di una marmotta.
- Vince il duello in casa Williams ma la Williams rimane la peggiore tra le macchine motorizzate Mercedes…
- Gli auguri di Leo Messi a Miami gli stanno giovando. Mette la Alpine in Top Ten. Tanta roba.
- Prende paga dal gaucho e la cosa darà da pensare a Flavione Briatore.
- Eh, si vede che il Canada gli piace! Dopo una bella Sprint, va a prendersi il Q3. Complimenti vivissimi.
- Ha un compagno di squadra che forse sta diventando fastidioso.
- Non trova proprio il ritmo giusto.
- Almeno lui con l'altra Haas è entrato in Q2.
- Undicesimo con la Audi Binotta, non lontano dalla Top Ten.
- E' più lento del collega di lavoro che potrebbe essere suo padre.