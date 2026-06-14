Formula 1, oggi il GP Barcellona: orari tv e ultime news dalla Catalogna
Conto alla rovescia per la settima gara del Mondiale di Formula 1 2026: si corre in Catalunya, a Barcellona Montmeló. Saranno 66 i giri da percorrere in gara, con temperature alte che metteranno a dura prova le gomme (così come le 9 curve a sinistra presenti sul tracciato). Russell dalla pole, poi Hamilton e Antonelli. Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via: alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW
- George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position a Barcellona, con lui in prima fila c'è la Ferrari di Lewis Hamilton. Terza l'altra Freccia d'Argento del leader del campionato Kimi Antonelli. Qui lo schieramento compelto della gara che scatta alle 15 in diretta su Sky e in streaming si NOW
- Domenica 14 giugno
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Prime repliche del GP: 20 e 22 di domenica 14 giugno
- Si trova a 20 Km a nord-est di Barcellona, venne inaugurato in occasione dei Giochi del 1992 e dal 1991 ospita il GP di Formula 1. Presenta 16 curve ed è una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri. Ma non per questo può essere sottovalutata.
- Nome: Circuito della Catalunya
- Inaugurato: 1991
- Curve: 14 (9 a sinistra)
- Lunghezza: 4.675
- Giri del GP: 66
- La Pirelli (fresca di rinnovo con la F1 fino al 2028) ha portato in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio
- Condizioni generalmente favorevoli. Si prevedono cieli sereni con temperature comprese tra i 18°C al mattino e i 32°C massimi durante il giorno. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà moderato, con una velocità media di circa 9,4 km/h e raffiche fino a 36 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53,3°C, con possibili ripercussioni sulle prestazioni degli pneumatici.