Conto alla rovescia per la settima gara del Mondiale di Formula 1 2026: si corre in Catalunya, a Barcellona Montmeló. Saranno 66 i giri da percorrere in gara, con temperature alte che metteranno a dura prova le gomme (così come le 9 curve a sinistra presenti sul tracciato). Russell dalla pole, poi Hamilton e Antonelli. Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via: alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

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