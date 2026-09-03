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Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Monza in Italia

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Le parole prima della pista: è il media day a Monza, dove scatta il lungo e atteso fine settimana del GP Italia con la conferenza dei piloti. Anche Kimi Antonelli (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) tra i protagonisti dell'appuntamento che potrete seguire dalle 13.30 live sul canale 207 di Sky e qui in live streaming. La F1 a Monza è tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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ALLE 13.30 LA CONFERNZA PILOTI IN LIVE STREAMING

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Non vi faremo perdere nulla del fine settimana a Monza

Il Circus sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia. Nella Casa dello Sport sarà una settimana di avvicinamento ricca con interviste esclusive, contenuti speciali, approfondimenti live e aggiornamenti minuto per minuto dal Tempio della Velocità. Una copertura live sempre disponibile su Sky Sport 24, con news e collegamenti per tutta la settimana, con la grande attesa sia per la Ferrari, sia per Andrea Kimi Antonelli, che arriva all’appuntamento da leader della classifica mondiale. Aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport F1.

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Si corre a casa nostra: il PROGRAMMA del GP Italia su Sky

Il weekend del GP d’Italia inizia oggi, giovedì 3 settembre, con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Il weekend di Monza sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Nel Tempio della Velocità in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

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Cosa vedremo oggi su Sky Sport F1

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  • Ore 13.30: Conferenza stampa piloti
  • Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Il programma di venerdì su Sky Sport F1

  • Ore 8.30: F3 – Prove Libere
  • Ore 9.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 13.55: F3 - Qualifiche
  • Ore 14.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 16: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 17: Paddock Live
  • Ore 17.25: Porsche Supercup – Prove Libere
  • Ore 18.30: Paddock Live Show
  • Ore 19: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Il programma di sabato su Sky Sport F1

  • Ore 9.25: F3 – Sprint Race
  • Ore 10.45: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma di domenica su Sky Sport F1

  • Ore 8.10: F3 – Feature Race
  • Ore 9.40: F2 – Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

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