Il weekend del GP d’Italia inizia oggi, giovedì 3 settembre, con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Il weekend di Monza sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Nel Tempio della Velocità in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.