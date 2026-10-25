F1, oggi GP Austin: orari tv e ultime news dagli Usa per il primo match point di Kimi
Scatterà dalla pole position (7^ volta in questa stagione) e può chiudere la partita per il titolo già stasera: Kimi Antonelli si gioca il primo match point (incaastro non facile ma nemmeno impossibile) nella gara di Austin in programma alle 21 di stasera. Qui l'attesa verso il GP con tutte le ultime news: griglia, circuito, strategie, meteo. Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli in pole ad Austin nella gara che può dargli il suo primo titolo mondiale. Dietro al bolognese le Red Bull di Verstappen e Hadjar, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il grande rivale di Kimi, George Russell, scatterà dalla 6^ posizione. Il via alle 21 in diretta su Sky.
- Toto Wolff ha commentato a Sky la straordinaria pole di Kimi Antonelli ad Austin: "Non so come ha fatto, sono senza parole: ha fatto un giro magico". Sul Mondiale: "Aspettiamo, non importa che sia qui, in Messico o in Brasile". E sul paragone con Senna: "Ne parliamo tra 10-15 anni...".
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live e lo speciale 'Alberto Ascari'
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
- Repòiche GP, primi passaggi: ore 1.30 e 4 del mattino del 26 ottobre
- Circuito delle Americhe (COTA): Austin (Texas)
- Lungo 5.513 metri
- 20 curve
- 41 m la differenza di altitudine totale
- 56 i giri da percorrere in gara
- Le caratteristiche del COTA rendono la gestione gomme una delle variabili decisive del GP. Pirelli ha messo a disposizione le mescole intermedie della gamma: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft). Tra asfalto abrasivo e tratti riasfaltati, il bilanciamento tra l'usura termica provocata dal caldo texano e il degrado del primo settore ad alta velocità definirà la scelta tra la linea aggressiva a due soste e quella più conservativa a uno stop
- Domenica 25 ottobre: copertura nuvolosa più diffusa e clima leggermente più mite (28-29°C) per la gara di 56 giri; il rischio meteo resta minimo, assicurando un GP interamente su pista asciutta.