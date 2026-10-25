Scatterà dalla pole position (7^ volta in questa stagione) e può chiudere la partita per il titolo già stasera: Kimi Antonelli si gioca il primo match point (incaastro non facile ma nemmeno impossibile) nella gara di Austin in programma alle 21 di stasera. Qui l'attesa verso il GP con tutte le ultime news: griglia, circuito, strategie, meteo. Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...