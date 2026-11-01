Formula 1, oggi il GP Messico: orari tv e ultime news da Città del Messico
A Città del Messico è il giorno in cui Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di Formula 1: mancano solo due punti al traguardo e poi un italiano tornerà a trionfare dopo 73 anni (l'ultimo iridato fu Alberto Ascari). Il 20enne pilota Mercedes, che diventerebbe anche il più giovane iridato della storia, scatterà quarto nella gara che vede Lewis Hamilton in pole. Si preannuncia una domenica spettacolare. Il GP del Messico è live alle 21 su Sky e in streaming su NOW
- Dopo il primo match point non concretizzato ad Austin (nonostante una gara completamente dominata), Kimi Antonelli a un passo dal chiudere la partita Mondiale in Messico. Oggi, domenica 1 novembre, il pilota Mercedes avrà una nuova chance per conquistare uno storico titolo: scatta quarto in griglia e gli mancano solo due punti per chiudere la partita. Nel link in descrizione tutte combinazioni e le tappe-chiave per la festa iridata.
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy
- Una domenica che potrebbe entrare dritta nella storia dei motori e, Per accompagnare i tifosi prima e dopo il semaforo verde, Paddock Live Show raddoppia le emozioni proponendo due ospiti d'eccezione: Alex Del Piero e Jean Alesi si uniranno alla squadra di Sky Sport F1 negli appuntamenti Pre e Post Gara delle 19:30 e delle 23:30.
- Lewis Hamilton ha conquistato ieri la pole position del GP del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Ferrari è tornato in pole dopo tre anni e lo ha fatto davanti a Russell e Leclerc. Quarto Kimi Antonelli, che ha guadagnato una posizione per la penalità di Verstappen (5°).
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
- Pirelli ha portato il trio di mescole da asciutto più morbide della gamma: C3 come Hard (bianca), C4 come Medium (gialla) e C5 come Soft (rossa). La combinazione tra le soft, il riasfaltamento di gran parte del tracciato e le caratteristiche estreme dell'altitudine (oltre 2.200 m sul livello del mare) rappresenta la sfida strategica principale del weekend. L'aria rarefatta riduce carico aerodinamico ed efficienza dei freni, mentre la pista rinnovata presenterà un'elevata evoluzione del grip e rischio di graining.
- Condizioni ideali per il match point iridato. Gran Premio al secco con cielo limpido, aria a 27°C e raffiche di vento moderate sul rettilineo dei box. Senza l'insidia della pioggia, la vera sfida per i piloti sarà la gestione del degrado termico sul lunghissimo stint di gara.