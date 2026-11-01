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Formula 1, oggi il GP Messico: orari tv e ultime news da Città del Messico

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A Città del Messico è il giorno in cui Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di Formula 1: mancano solo due punti al traguardo e poi un italiano tornerà a trionfare dopo 73 anni (l'ultimo iridato fu Alberto Ascari). Il 20enne pilota Mercedes, che diventerebbe anche il più giovane iridato della storia, scatterà quarto nella gara che vede Lewis Hamilton in pole. Si preannuncia una domenica spettacolare. Il GP del Messico è live alle 21 su Sky e in streaming su NOW

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