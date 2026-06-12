LA CONFERENZA PILOTI DI IERI - Antonelli, leader del Mondiale di F1, protagonista della conferenza a Barcellona: "Proveremo a vincere ancira, ma non sarà facile. Per ora non ci penso al titolo, so dell'opportunità che c’è e voglio capitalizzarla, ma non voglio guidare pensandoci sempre". E sui Mondiali: "Non fatemi domande perché non c'è la mia Italia... Chi vincerà? Difficile dirlo, ma ho sempre ammirato Messi". TUTTE LE PAROLE