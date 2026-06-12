Formula 1, GP Barcellona: la diretta delle prove libere in Catalogna
Azione sull'asfalto catalano a partire dalle 13.30, quando scatterà la prima sessione di prove libere per il settimo round del Mondiale di Formula 1. Resta ai box il leader del campionato Antonelli, per far posto a Vesti. Ma non sarà l'unico rookie che vedremo oggi: c'è anche il debutto del nostro Fornaroli su McLaren. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
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BARCELLONA OLTRE LA F1 - Ecco dieci curiosità su cosa c'è oltre al circuito, per scoprire la città al di là del suo lato motoristico.
F1 a Barcellona: 10 curiosità sulla cittàVai al contenuto
ADUO, ULTIME NEWS - Il nuovo regolamento della F1 regala assist a Kimi Antonelli e alle Ferrari. Il meccanismo dell'Aduo, introdotto quest'anno dalla Federazione per dare la possibilità ai team con power unit meno performanti di operare aggiornamenti extra, potrebbe avvantaggiare le Mercedes e la scuderia di Maranello. A sorpresa, dai test emergerebbe infatti che la miglior power unit è quella della Red Bull, nonostante i risultati in pista non brillanti.
Formula 1, in arrivo gli aggiornamenti Aduo: chi può beneficiarneVai al contenuto
MODIFICHE PROGRESSIVE AI MOTORI - Dalla Federazione l'ufficialità sul compromesso tra termico ed elettrico: al momento il suddivisione al 50% per le due componenti, mentre è stato decretato un cambiamento graduale per arrivare a 60/40 nel 2028. L'APPROFONDIMENTO
IL TRACCIATO - Si trova a 20 Km a nord-est di Barcellona, venne inaugurato in occasione dei Giochi del 1992 e dal 1991 ospita il GP di Formula 1. Presenta 16 curve ed è una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri. Ma non per questo può essere sottovalutata. LE CARATTERISTICHE
LE GOMME - La Pirelli porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio. I DETTAGLI
Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS della vittoria di Kimi a Monaco
LA CONFERENZA PILOTI DI IERI - Antonelli, leader del Mondiale di F1, protagonista della conferenza a Barcellona: "Proveremo a vincere ancira, ma non sarà facile. Per ora non ci penso al titolo, so dell'opportunità che c’è e voglio capitalizzarla, ma non voglio guidare pensandoci sempre". E sui Mondiali: "Non fatemi domande perché non c'è la mia Italia... Chi vincerà? Difficile dirlo, ma ho sempre ammirato Messi". TUTTE LE PAROLE
La Formula 1 a Barcellona: come seguirla LIVE su Sky
Fino a domenica 14 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna,da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 15. Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.
Race Anatomy è l'imperdibile posta gara
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Tutti gli orari e le dirette di oggi su Sky Sport F1
- Ore 09.50: F3 libere
- Ore 11.00: F2 libere
- Ore 13.15: F1 - Pre libere
- Ore 13.30: F1 - prove libere 1
- Ore 14.55: F3 Qualifiche
- Ore 15.50: F2 Qualifiche
- Ore 16.45: F1 - Pre libere
- Ore 17.00: F1 – prove libere 2
- Ore 18.25: Porsche libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal
Cosa vedremo domani live su Sky Sport F1
- Ore 10.00: F3 Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Qualifiche
- Ore 12.15: Pre libere
- Ore 12.30: Libere 3
- Ore 14.10: F2 Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Pre Q
- Ore 16.00: Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Il programma live di domenica 14 giugno su Sky Sport F1
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Il programma delle prime repliche di qualifiche e GP
- Qualifiche: 19.30 e 21.30 i primi passaggi di sabato 13 giugno
- Gran Premio: 20 e 22 di domenica 14 giugno