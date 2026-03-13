Offerte Sky
Formula 1, GP Cina: la diretta delle prove libere a Shanghai

Una sola sessione di libere nel secondo appuntamento della stagione e poi sarà il momento delle qualifiche per la Sprint Race a Shanghai. Grande attesa per capire se verranno confermati o cambieranno gli equilibri dopo la gara d'esordio della scorsa settimana. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICA LIVE: RUS, ANT, BEA

LIVE

Bearman scende dal secondo al terzo posto: 1:34.950

bandiera gialla!

FERMA LA RACING BULLS DI LINDBLAD

Gomma andata per Hamilton dopo il testacoda, attende il pit-stop per lasciarsi alle spelle un run complicato

IVESTIGAZIONE SENZA CONSEGUENZE PER L'INCONTRO RACVVICINATO AL VIA DELLA SESSIONE TRA NORRIS E HAMILTON

virtual safety car!

Pezzo di carbonio sull'asfalto all'uscita del curvone prima del lungo rettilineo

Ferrari: Leclerc terzo, Hamilton tredicesimo

Scatta al comando la Mercedes di Russell in 1:35.065

Leclerc strappa il secondo posto a Piastri: 1:35.543

Norris terzo con McLaren in 1:37.542

La Mercedes di Antonelli di mette a dettare il passo in 1:35.094

Gasly al comando con Alpine in 1:37.754

Si gira anche la Ferrari di Hamilton: bloccaggio

Bagarre Hamilton-Norris, già caldi i due piloti di Ferrari e McLaren

Torna a girare l'Alpine di Colapinto dopo il testacoda

Si gira subito un'Alpine! E' quella di Colapinto

si parte!

VIA ALLE PROVE LIBERE DEL GP CINA

Dai 3 °C della notte ai 10 °C di questa mattina a Shanghai: è un tema per le gomme e anche per l'asfalto totalmente rifatto nel 2024

Amici di Sky, appassionati di motorsport, buonanotte con la F1! Secondo appuntamento del Mondiale da vivere come sempre in diretta con noi: si corre in Cina e, dalle 4.30, seguiremo insieme l'unica sessione di libere di un weekend dove si correrà anche la Sprint Race. In tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), qui la nostra cronaca testuale con il monitor dei tempi.

Dopo l'Australia, la Formula 1 arriva in Cina: secondo appuntamento del Mondiale a Shanghai, tornata nel 2024 nel calendario dopo l'assenza dal 2019. Pista amata per le impegnative curve veloci alternate a lunghi rettilinei: la spettacolarità del tracciato cinese regala gare complicate, anche a livello tecnico. Come sarà con le nuovere regole di questa stagione? TUTTO SUL CIRCUITO

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Shanghai International Circuit
  • Lunghezza: 5,451 Km
  • Curve: 16
  • Giri della Sprint: 19
  • Giri del GP: 56
Il meteo per libere e qualirfiche Sprint in Cina

  • Sereno e asciutto, senza precipitazioni previste.
  • Le temperature varieranno da 2 °C al mattino a una massima di 16 °C durante il giorno.
  • Le condizioni del vento saranno da deboli a moderate, con una velocità media di 8,6 km/h e raffiche occasionali fino a 29,5 km/h.
  • La temperatura della pista dovrebbe raggiungere i 33,9 °C, garantendo condizioni di gara favorevoli.

Le gomme per il fine settimana della F1 in Cina

C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft): queste le scelte di Pirelli per il GP Cina 2026. Continuità rispetto alle ultime due edizioni, ma anche conservativa, tenendo presente un asfalto in continua evoluzione. I DETTAGLI

Tutti i temi del GP della Cina

Cosa attenderci dalla gara di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1: se siete rimasti disorientati da quanto successo a Melbourne alla luce delle novità regolamentari, per questo fine settimana aspettatevi qualcosa di diverso. Forse...

La Cina dopo l'Australia, cosa attenderci da Shanghai su una pista meno 'energivora'

La Cina dopo l'Australia, cosa attenderci da Shanghai su una pista meno 'energivora'

A Shanghai la prima Sprint Race del 2026

Con la gara in Cina torna il format della Sprint Race: prima volta per la stagione 2026 di Formula 1. Dalle qualifiche alla gara, qui regole e punteggio della prova sui 100 km

In Cina la prima Sprint 2026: ricordi tutte le regole? Il 'ripassino' verso il weekend

In Cina la prima Sprint 2026: ricordi tutte le regole? Il 'ripassino' verso il weekend

Il calendario delle Sprint 2026

Ecco dove si corre in questa stagione la gara sui 100 km

  • Cina (weekend 13-15 marzo)
  • Miami (1-3 maggio)
  • Canada (22-24 maggio)
  • Gran Bretagna (3-5 luglio)
  • Olanda (21-23 agosto)
  • Singapore (9-11 ottobre)

Ci pensa Verstappen: "Ho parlato con F1 e Fia"

Max, alla vigilia del GP Cina, sul gap che c'è tra Red Bull e i top team al momento. Il pilota olandese ha svelato anche di aver avuto colloqui con la Fia sul nuovo regolamento della F1.

Verstappen: 'Ho parlato con Formula 1 e con Fia. La Red Bull ha potenziale'

Verstappen: 'Ho parlato con Formula 1 e con Fia. La Red Bull ha potenziale'

Shanghai, il circuito delle 'prime volte'

In attesa dell'azione in pista per il secondo appuntamento stagionale a Shangai, scopriamo le statistiche, le curiosità e le storie più interessanti del Gran Premio di Cina. SCOPRILE QUI

"Sembra Mario Kart", e spunta sul volante della Ferrari di Leclerc. VIDEO

Domenica scorsa il team radio virale sui funghi speciali del celebre videogioco. Oggi... Mario Kart è spuntato davvero sul volante del pilota monegasco della Rossa che ammicca alla telecamera. Il video Instagram della @scuderiaferrari che sta facendo impazzire tutti

Mario Miyakawa: "Un po' meno Mercedes, forse sì in Cina"

Hamilton e il GP Cina

Dopo l'Australia, la Formula 1 si prepara a scendere di nuovo in pista con il GP della Cina. La gara di Shanghai, guardando le statistiche, vede un grande protagonista, ovvero Lewis Hamilton. Il britannico si prepara infatti a tornare sulla pista di Shanghai dopo aver ottenuto 6 vittorie, 6 pole position, 9 podi, 4 giri veloci e anche una Sprint Race. Numeri che fanno ben sperare il sette volte campione del mondo e i tifosi della Ferrari

Hamilton re della Cina: i 6 GP (più una Sprint) vinti a Shanghai

Hamilton re della Cina: i 6 GP (più una Sprint) vinti a Shanghai

F1 Academy al via in cina

Quarta stagione del campionato e una griglia di partenza molto rinnovata: Lloyd e Palmowsky tra le favorite, mentre la Ferrari Academy punta su Larsen per il dopo Weug. E tra le rookies, occhio a Lisa Billard. Il format del campionato non cambia rispetto al 2025.

Wolff vuole 24% Alpine? Sarebbe sfida con Horner

Il team principal della Mercedes, secondo quanto riportato dal The Telegraph, starebbe pensando di rilevare il 24% di Alpine che attualmente è di Otro Capital. Ma si tratta della stessa quota a cui è interessato Christian Horner, ex Red Bull e storico rivale di Wolff. L'APPROFONDIMENTO

Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP Australia

Doppietta Mercedes nel Gran Premio d'Australia, gara d'apertura della stagione 2026 di Formula 1. George Russell ha vinto la corsa sul circuito semi cittadino dell'Albert Park di Melbourne precedendo il compagno di squadra, l'italiano Kimi  Antonelli, e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

L'andamento della stagione: le CLASSIFICHE del Mondiale

Ora la Cina, e poi? Qui il CALENDARIO del Mondiale

Fino a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione2026 di F1, il Gran Premio di Cina,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Il programma completo su Sky dopo le libere di stanotte

Oggi, alle 8.30, qualifiche per definire la griglia di partenza della prima Sprint dell’anno, che scatta nelle prime ore di sabato, alle 4 del mattino (repliche alle 10.15, alle 13 e alle 15.45). Dopo l’assegnazione dei primi punti del weekend, sarà tempo di qualifiche, in programma sempre sabato alle 8 (in replica alle 11.15, alle 14 e alle 16.45). Domenica la gara, in programma sempre alle 8 con repliche per tutta la giornata (alle 14, alle 16.30 e alle 22). Nel weekend di Shanghai esordio stagionale per la F1 Academy con il primo dei 7 appuntamenti stagionali.

Un team 'Mondiale' per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

Domenica il post GP con Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Notte giovedì 12 - venerdì 13 marzo

  • Ore 2.05: F1 Academy – Prove Libere
  • Ore 4.15: Paddock Live
  • Ore 4.30: F1 - Prove Libere
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 Academy – Qualifiche
  • Ore 8: Paddock Live
  • Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint
  • Ore 9.30: Paddock Live
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 13 - sabato 14 marzo

  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 4: F1 – Sprint
  • Ore 5: Paddock Live
  • Ore 6.45: F1 Academy – Race 1
  • Ore 7.50: Paddock Live
  • Ore 8: F1 – Qualifiche
  • Ore 9.15: Paddock Live
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 13: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
  • Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)