Come un fulmine nel cielo più sereno (rispetto alle nubi del venerdì) di Zeltweg. Sebastian Vettel è stato più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere in Austria. Il tedesco ha messo in fila una serie di giri sull’1:04 basso fino a centrare il nuovo record del tracciato in 1:04.070, tanto per far capire che sarà una super qualifica quella che scatterà alle 15. In tal senso, un altro indizio è dato dai 25 millesimi di distacco di Lewis Hamilton, che nella giornata precedente si era aggiudicato entrambe le sessioni. Terzo posto per Bottas sull’altra W09, quarto Raikkonen e con un miglioramento rispetto ai problemi di set up evidenziati nella giornata precedente. Delude e preoccupa la Red Bull: Ricciardo resta a lungo nei box e archivia le FP3 in sesta posizione, mentre Verstappen si ferma in curva 4 abbandonato dal motore. “Si pensa sia un problema elettrico”, ha detto nel post Horner. Costretto a fermarsi nel finale anche Leclerc su Alfa-Sauber (decimo alla bandiera a scacchi). Il nono tempo strappa un sorirso ad Alonso dopo il terribile venerdì, ancxhe se c'è chi rumoreggia nel paddock e ipotizza che non rientrerà in F1 dopo la sosta estiva. Ma, ripetiamo, è solo una voce.