Numeri e curiosità

- Marc Marquez conquista la sua prima pole in MotoGP ad Assen

- Marc Marquez ha conquistato la pole in 18 circuiti diversi, del calendario attuale gli manca solo Motegi

- Da quando la Honda ha rivoluzionato il suo approccio al motomondiale nel 1982 con la NS500, V3 2 tempi, ha registrato in totale 290 pole. La prima la ottenne Freddie Spencer a Jarama 1982, prima pole in carriera per il campione americano in top-class

- Per Marquez si tratta della 47esima pole in top-class, la 75esima in tutte le classi

- Cal Crutchlow partirà per la 22esima volta in prima fila in top-class (la seconda volta quest'anno)

- Per Valentino Rossi si tratta della 142esima prima fila in top-class (la seconda quest'anno)

- Per la decima volta Valentino Rossi partirà in prima fila nel GP top-class di Assen

- La Honda torna in pole ad Assen per la prima volta dal 2012 (con Stoner). Il 2012 era anche l'ultima volta in cui la Honda aveva registrato un 1°-2° in qualifica ad Assen (Stoner-Pedrosa).