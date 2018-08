Una domanda ai 3 piloti del prossimo anno sul presente della F1:

Sainz: “Mi sento a casa mia in Formula 1, voglio rimanere qui a lungo. Penso però che bisognerebbe dare maggiore spazio di incidenza ai piloti per poter rendere lo spettacolo migliore”.

Gasly: "Sono ancora molto giovane e contento di essere in F1, ma in effetti è prevedibile: Ferrari, Mercedes e Red Bull si prendono i primi sei posti, noi possiamo al massimo puntare al settimo come miglior risultato. Avere 10 macchine che possono puntare al podio sarebbe sicuramente meglio per lo spettacolo. Ma è un processo lungo, anche se so che Liberty Media ci sta provando".

Ricciardo: "A tutti piacerebbe avere più macchine in lotta per le prime posizioni. Ovviamente se sei in un top team è più facile, ma è anche soddisfacente arrivare alla vittoria con una macchina sfavorita. È più semplice a dirsi che a farsi, ma tutti vorrebbero una griglia più competitiva. Sarebbe bello vedere chi è davvero il migliore".