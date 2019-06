Punto FP1 - Si è alzato il sipario sul nono weekend del Mondiale e anche in Austria si comincia nel segno della Mercedes. Con il tempo di 1:04.838 è stato Lewis Hamilton a chiudere al comando la prima sessione di prove libere sul tracciato di Spielberg. Secondo Sebastian Vettel su Ferrari, che ha stampato il suo 1:04.982 dopo essere stato a lungo ai box per la sostituzione del fondo sulla SF90. Stessa operazione poi anche sull’altra monoposto di Maranello. Distacchi contenuti, complice una pista corta. Terzo Valtteri Bottas che, rispetto agli altri piloti, è sceso in pista con netto ritardo per una perdita di olio dalla power unit: lavoro in tempo record per i meccanici della Mercedes. Quarta l’altra Rossa di Charles Leclerc, poi la Red Bull di Max Verstappen, che nel finale di è lamentato via radio del cambio della RB15. Sessione interrotta negli ultimi due minuti per un contatto pesante della Renault di Nico Hulkenberg su un cordolo (gli oramai famosi salsicciotti dell'Austria...), molti piloti sono poi tornati in macchina per le prove di partenza.



Di seguito tempi e cronaca delle libere 1