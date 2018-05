Nel 2018 ha ottenuto il successo in Qatar. E’ così arrivato a 9 vittorie totali nella top class.

Grande campionato per lui nel 2017, chiuso al 2° posto. La scorsa stagione ha ottenuto sei successi: Italia, Catalogna, Austria, Gran Bretagna, Giappone e Malesia.

Con 6 vittorie nel 2017, ha migliorato quanto fatto nel 2004 in 125, quando ne ottenne 5.

Nel 2017 è stato in testa al campionato tra Assen e il Sachsenring e tra Silverstone e Misano. In precedenza, un pilota Ducati non guidava il Mondiale da dopo il GP di Catalogna 2009, quando Stoner era 1°, appaiato alle Yamaha di Rossi e Lorenzo.

Il 2016 lo aveva visto vittorioso a Sepang: non ci riusciva da ben 2653 giorni, dal GP di Gran Bretagna 2009, suo primo successo in MotoGP.

In Malesia 2016 per lui anche pole e giro veloce: è stato il suo primo hat-trick in MotoGP, gli mancava dal GP di Turchia 2007 in 250.

Cinque pole position in MotoGP, la prima nel 2010 in Giappone.

Attualmente è salito 84 volte sul podio, di cui 43 in MotoGP.

Campione del Mondo della classe 125 nel 2004 con la Honda (Kopron Team Scot).

In 125: 49 GP, 5 vittorie, 9 pole, 3 giri veloci e 15 podi.

Secondo in 250 nel Mondiale sia nel 2006 che nel 2007.

Il secondo posto nel Mondiale 2017 è stato il suo miglior piazzamento in MotoGP, migliorando la terza posizione del 2011, quando guidava per il team Honda-HRC.

In MotoGP: Honda (08-11); Yamaha (12); Ducati (13-18).