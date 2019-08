Ha ancora un tabù da sfatare, Marc Marquez, dominatore del Motomondiale: tagliare il traguardo davaNTI a tutti sul circuito di Spielberg. "Questo è l'unico circuito in cui non ho vinto. Cominciamo il weekend pensando al successo, poi vedremo dove potremo arrivare. I pericoli oltre alla Ducati, che storicamente qui va molto forte, saranno la Yamaha e la Suzuki", dichiara in conferenza all'11° GP della stagione Marc. Alla vigilia delle prime uscite in pista l'argomento principale di cui si parla al Paddock è il futuro del suo compagno di squadra, Lorenzo, dopo le voci di un suo possibile ritorno in Ducati con il Team Pramac. "Questa cosa mi sorprende - risponde Marquez - perchè penso che Jorge, quando affronta una sfida, sia un pilota orgoglioso. E quindi abbia voglia di tornare in Honda per mostrare il suo potenziale".

Il futuro di Lorenzo si intreccia con quello di Jack Miller: è soprattutto a lui che si rivolgono i giornalisti presenti in conferenza. "So che Pramac vuole tenermi, nei giorni scorsi stavano prendendo decisioni sul budget, perchè dovremmo avere la moto del 2020. Sono stato paziente, vedremo cosa succederà ora. Non sono stressato, sento che se continuo così sarò in MotoGP anche nel 2020. Vedremo dove. Le voci su Lorenzo? Credo ci sia qualcosa di vero", spiega Miller.

Rossi: "Scommetterei su Jorge in Honda"

L'opinione di Valentino Rossi: "Lorenzo in Pramac potrebbe avere un senso come operazione perchè Jorge era molto veloce in Ducati, ma se dovessi scommettere lo farei su una sua conferma in Honda anche il prossimo anno. Con un po' di tempo e fortuna può tornare competitivo". Il Dottore è fiducioso in vista della gara: "Il test di Brno è stato positivo, abbiamo trovato alcuni elementi interessanti. Il circuito austriaco non è una buona pista per noi, ma faremo del nostro meglio per tornare a vincere".

Dovi: "Importante confermare il feeling di Brno"

Tracciato ottimo per le Ducati, come conferma Dovizioso: "Non possiamo negare che il Red Bull Ring sia un'ottima pista per noi, come dimostrato dai risultati raggiunti negli ultimi anni. Ma ogni gara ha una propria storia da scrivere. L'anno scorso Marquez mi è arrivato davanti, quindi sono sicuro che quest'anno sarà di nuovo competitivo. La cosa più importante è concentrarsi su noi stessi e mantenere il feeling che abbiamo trovato a Brno, sia durante il fine settimana che nei test".