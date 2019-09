Il venerdì di Aragon mette in evidenza due o tre temi portanti. Il primo è che Marquez, talento smisurato, ha messo subito tutti in fila, anche nella strategia e nel lavoro fatto a casa; lui ed i suoi tecnici ha mostrato un guzzo diverso. Ad inizio sessione, mentre tutti gli altri perdono tempo con le gomme medie (che alla fine per la gara non verranno utilizzata), lui è già sulle dure. Gestisce il passo che è ottimale assieme a quello di Quartararo e Vinales, e poi scatena il time attack nel finale con la morbida. Questa pista è un pò casa sua, si vede eccome.

Il resto del mondo è popolato dai piloti Yamaha, con le M1 che possono essere delle partita come a Misano. Il dubbio c'era: i tecnici di Iwata aspettavano questo appuntamento per avere delle risposte che sono arrivate e sono positive. Le novità tecniche, quasi imposte a Vinales restio ad utilizzarle nel weekend di corsa, funzionano e la strada dell'evoluzione tecnica è segnata. Rossi ha avuto una prima sessione più difficoltosa con un problema ad una gomma e poi d'elettronica, ma nella seconda ha inanellato una serie di giri buoni ed il suo ritmo è molto simile a quello dei primi.

La Ducati va meglio rispetto alla sofferenza registrata una settimana fa soprattutto con Dovizioso, mentre per Petrucci il cammino è ancora in salita e la pioggia è in arrivo al 100%. Bene i fratelli Espargarò, con Pol che spinge la KTM e Aleix che sta raccogliendo qualche frutto del duro lavoro fatto con l'Aprila. Vedremo chi ha più coraggio a spingere sul bagnato per una qualifica che magari riserverà sorprese ed anche la gara può essere condizionata dalla variabile meteo.

Marquez più vulnerabile in queste condizioni? Un tema aperto, o forse sarebbe meglio dire una speranza per i suoi avversari. L'ultima nota riguarda Lorenzo, che annaspa nelle retrovie; peccato per i sui tifosi, per il team Honda, per la tv ma soprattutto per lui stesso, visto il Talento che ci ha mostrato in questi anni.