"Brutto essere sempre dietro... Grande lavoro del team"

Morbidelli si è messo alle spalle il compagno di box Fabio Quartararo. E anche questo è un motivo di relativa soddisfazione: "Quando prendi paga è sempre brutto, difficile, può essere scoraggiante. Ma mi dico di farmi coraggio, lavoro per migliorarmi in tutti gli aspetti. E soprattutto, una cosa che mi aiuta molto è il dirmi che ci sono cose piu gravi nella vita". Il weekend di Motegi è stato fin qui molto positivo: "Non so se la velocità che abbiamo qua saremo capaci di riportarla in altre gare. So solo che da un po’ di gare a questa parte siamo molto rapidi. Questo weekend in particolare siamo secondo me un po’ più veloci del solito. Merito del mio capotecnico Ramon Forcada e di tutto il team, che sta svolgendo un grande lavoro, con attenzione anche ai dettagli. Tutti si impegnano per aiutarmi e migliorare il pacchetto, per mettermi nelle condizioni migliori in ogni turno e questo è il risultato".