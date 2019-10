Moto2, GP di Giappone (Motegi): 1° Marini. Moto3, vittoria di Dalla Porta

Partito dalla pole, in Giappone il pilota dello Sky Racing Team VR46 Marini si aggiudica la gara di Moto2. 2° Luthi, 3° Martin. Vittoria fondamentale di Dalla Porta in Moto3: cade Canet, Dalla Porta chiude davanti ad Arenas e al pilota dello Sky Racing Team VR46 Vietti e sale a + 47 sullo stesso Canet quando mancano solo Australia, Malesia e Valencia alla fine del GP. Alle 8 la MotoGP, in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)

