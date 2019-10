I piloti di MotoGP scendono in pista a Phillip Island per recuperare le qualifiche, cancellate sabato a causa del forte vento. Oliveira unfit dopo la caduta di ieri, è costretto a saltare il GP. Vinales, leader della combinata dopo le tre libere, si conferma il migliore anche nel warm up.

Alle 3 attenzione all'ora solare: spostate le lancette indietro di un'ora e seguite la gara di Moto3, seguita da quella di Moto2 (alle 3.20) e di MotoGP (alle 5), in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno