Sky VR46, Valencia: tra mare, arte e paella

E’ tutto pronto per l’ultimo appuntamento della stagione 2019. Dopo le quattro tappe extra-europee si torna nel Vecchio Continente per il congedo finale. Siamo sulla costa sud orientale della Spagna, Valencia è la terza città più popolosa dopo Madrid e Barcellona. E’ un viaggio tra gli odori della brezza marina del Mediterraneo, i sapori della Paella, i patrimoni dell’arte gotica e dei musei. Nel 2015 Nicolò Bulega debuttò con i colori del Team proprio sul circuito della comunità valenciana. Nel weekend, Celestino Vietti Ramus punterà dritto al titolo di “Rookie of the Year”