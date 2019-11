In corso la prima giornata di test a Valencia in vista del Mondiale 2020. Alex Marquez ha debuttato ufficialmente in MotoGP, ha indossato la tuta Honda e ha iniziato a lavorare con il team satellite LCR (dall'anno prossimo correrà al fianco del fratello Marc nel team ufficiale). Il mercato piloti resta caldo, con Zarco e la Ducati che continuano a trattare. Nuovo telaio e nuovo motore per la Yamaha. La diretta dei test in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con il liveblog di skysport.it