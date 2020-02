A Sepang è stata presentata la M1 2020. Nella conferenza stampa successiva all'unveiling, Lorenzo ha parlato anche della sua decisione di tornare in sella, dopo l'annuncio del ritiro: "La Yamaha è la mia casa professionale. Volevo chiudere in maniera definitiva, ma nei test shakedown ho ritrovato una felicità che non provavo da tempo"

A Sepang la Yamaha ha presentato la nuova M1 2020, da mettere a disposizione di Valentino Rossi e Maverick Vinales per la prossima stagione. La conferenza stampa dopo l'unveiling è stata l'occasione per sentire le impressioni dei due piloti e del collaudatore, Jorge Lorenzo, fresco di accordo per il ruolo di tester ufficiale del team giapponese, già coperto negli shakedown svolti tra il 2 e febbraio a Sepang

"Ho ritrovato la velocità che non provavo da tempo"

Lorenzo dimostra la propria soddisfazione per il ritorno alla Yamaha: "Sono contento di essere tornato a casa, la mia vera casa, la mia casa professionale. Mi sono trovato molto a mio agio con questa moto, con cui sono riuscito a diventare campione del Mondo (per 3 volte, nel 2010, 2012 e 2015, ndr). Sono contento di poter aiutare la Yamaha nel tornare a vincere altri titoli". Dopo l'annuncio del ritiro e il successivo ripensamento, lo spagnolo ha così iniziato la sua seconda avventura in Yamaha, in seguito al biennio Ducati e il 2019 in Honda: "Alberto Puig (team manager HRC, ndr) è stato molto corretto con me, mi ha sempre dato il massimo supporto nell'anno che ho passato in Honda. Lo ringrazio perché non si è avvalso di nessuna clausola per impedirmi di correre con un'altra moto quest'anno. Avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto, permettendomi di diventare collaudatore Yamaha".

Jorge torna sulla sua decisione di ritirarsi, presa a novembre e poi ritrattata: "La mia prima idea quando mi sono ritirato era di chiudere completamente. Ho speso 19 anni della mia vita provando con tutto me stesso a vincere, per competere, per riuscire nella mia missione. Credo di essere arrivato a una tappa diversa della mia vita, anche se devo ammettere che mi sono divertito tanto in sella alla Yamaha nello shakedown di Sepang. Ho sentito di nuovo quella felicità che non provavo da tanto tempo. Se a Valencia ho detto che al 99% non sarei più tornato a gareggiare, adesso direi che la percentuale si è abbassata al 98%".

Lo spagnolo ritorna in Yamaha dopo aver corso con gli altri due grandi team del Mondiale, iter che gli permette di fare un confronto: "La Ducati è una moto molto potente, la Honda è una moto molto agile, la Yamaha è la moto migliore se sei un pilota con una guida morbida".