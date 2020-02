Il rispetto mostrato dalla Yamaha nei suoi confronti e la totale serenità per tutto quello che arriverà in futuro. Nel giorno della presentazione della nuova M1, Valentino Rossi è tornato a parlare della decisione, condivisa tra team e pilota, di non proseguire insieme dalla stagione 2021: "Non mi hanno mancato di rispetto, i risultati fanno la differenza, soprattutto quelli di Vinales e Quartararo. La Yamaha ha dovuto prendere una decisione e poi mi ha promesso di supportarmi al massimo con la terza moto ufficiale. Naturalmente, se mi avessero detto 'Corre Quartararo, sei a piedi', allora mi sarebbe dispiaciuto, però così sono padrone del mio futuro e del mio destino. Se sarò veloce e deciderò di continuare, una possibilità di guidare la M1 ufficiale c'è". Rossi ha poi ribadito il suo obiettivo: "Voglio continuare a correre. Abbiamo un team fantastico che è la Yamaha Petronas, hanno dimostrato di essere a un livello davvero alto e sono molto competitivi. Quindi, in caso di passaggio da loro, non cambierebbe molto per me". Poi, ai microfoni di Sky, ha raccontato tutte le sue emozioni di questi giorni particolari.

Quali sensazioni dopo la decisione con la Yamaha?

"C'è un po' di tristezza, corro con questo team da una vita. Pensare che sia l'ultimo anno fa un po' strano. Le cose sono andate come dovevano andare. La Yamaha mi ha dato il suo massimo supporto, eventualmente mi darebbero una moto ufficiale anche alla Petronas. Io ho dato tanto alla Yamaha in questi anni e loro hanno fatto altrettanto con me. Ripeto, il mio obiettivo è continuare dopo questo Mondiale, ma devo essere competitivo".



Cosa succederà nel 2021?

"Io vorrei continuare e, se farò un bel lavoro quest'anno, potrò correre ancora. Petronas è Yamaha, hanno fatto molto bene lo scorso anno, cambia solo il colore...".



C'è la paura di sentire la mancanza della MotoGP?

"Sicuramente la MotoGP mi mancherà tanto, ho sempre fatto il pilota. E questa mancanza ci sarà. Per essere al top devi dedicare tutta la vita alle gare, ne vale la pena soltanto se vai forte".



Ti aspettavi questa scelta?

"Un po' mi aspettavo questa decisione della Yamaha, non è stata una sorpresa, ma il mio rapporto con loro va al di là di questo. Mi fa piacere sapere che in caso sono pronti a darmi il massimo supporto".



Hai un messaggio da mandare?

"Mi piacerebbe essere competitivo e lottare in tutte le gare, l'anno scorso ho sofferto troppo in alcuni GP. Per me essere competitivo significa lottare per il podio. Nello sport l'unica cosa che conta sono i risultati. Quest'anno mi impegnerò al massimo per provare a correre anche in quello successivo".



E il ritorno di Lorenzo? A chi fa più bene? Team, giornalisti...

"Alla Yamaha, perché il ruolo del collaudatore è importante. Il nome Lorenzo fa bene però a tutti, anche ai giornalisti. Lorenzo è giovane e se si trova bene potrebbe anche pensare di non smettere e tornare a correre".



FantaMotoGP: in Petronas Rossi e Lorenzo... Morbidelli permettendo

"Sarebbe bello avere un team con Rossi e Lorenzo, ma alla fine chi merita è Franco Morbidelli. Mi piacerebbe avere lui come compagno di squadra".