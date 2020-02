MotoGP, test Sepang. Quartararo: "Feeling ok con M1 2020". Morbidelli: "Bene in staccata"

Il francese del Team Petronas si è riconfermato il più veloce anche nella seconda giornata di test sul circuito di Sepang. "Sono davvero felice per come abbiamo lavorato e per come mi sono sentito sulla nuova moto", ha detto "El Diablo". Soddisfatto anche Morbidelli: "Meglio in staccata rispetto al primo giorno". Alle 19.30 appuntamento con "Paddock Live Show" (Sky MotoGP, canale 208) per tutti gli approfondimenti

Il passaggio dalla Yamaha 2019 a quella del 2020 non sembra aver condizionato Fabio Quartararo, che si è confermato il più veloce anche nella seconda giornata di test sul circuito di Sepang. Il pilota del team Petronas era al primo giorno con la nuova moto, dopo aver siglato il miglior tempo venerdì con la vecchia M1. "Sono davvero felice del feeling con la Yamaha 2020, era solo il primo giorno e abbiamo fatto un gran lavoro con tante modifiche in pochi giri – spiega il rookie della stagione 2019 -. Abbiamo bisogno di migliorare ancora in vari aspetti, ma è difficile far rendere la moto al massimo in una sola giornata. Adesso vogliamo fare un altro step domenica".

Morbidelli: "Fatti progressi in staccata, sono soddisfatto"

Soddisfatto nel complesso anche Franco Morbidelli. "Sono contento della giornata di oggi, abbiamo migliorato il feeling in staccata rispetto a venerdì ed è positivo. Il passo non è male e il motore mi soddisfa. Il programma di domani? Svegliarsi, vedere come è il meteo e provare a fare un time attack in mattinata, quando le condizioni sono migliori".