MotoGP, Dall’Igna: "Ducati su Vinales? Normale parlare con i migliori piloti sul mercato"

Le parole del direttore generale di Ducati Corse ai microfoni di Sky Sport. "Vinales ci interessava, tutti i costruttori devono parlare con i migliori piloti sul mercato. Anche la Suzuki penso l'abbia fatto". Poi sulla tre giorni di test a Sepang. "Le nuove gomme Michelin hanno bisogno di qualcosa di diverso, abbiamo raccolto informazioni in vista del Qatar". Per tutti gli approfondimenti l'appuntamento è alle 19:30 con 'Paddock Live Show-Speciale Test' su Sky Sport MotoGP (canale 208)

La Ducati ha fatto un tentativo per Maverick Vinales in vista del 2021, prima che Yamaha annunciasse il rinnovo del contratto fino al 2022 del pilota spagnolo. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Luigi Dall’igna, direttore generale del team di Borgo Panigale. "Ogni costruttore fa le proprie valutazioni ed è obbligato a parlare con tutti i piloti che sono sul mercato – esordisce Dall’igna -. Anche la Suzuki penso abbia parlato con Vinales, tutti devono farlo. Quanto siamo stati vicini? Non so, posso solo dire che abbiamo parlato".