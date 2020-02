A Sepang si è chiusa la tre giorni di test, prima sessione ufficiale in vista del Mondiale 2020 (su Sky ci saranno tutte le gare di MotoGP in diretta). Ultimo giorno per i vari team per provare alcune novità. Nella giornata del debutto di Jorge Lorenzo da collaudatore Yamaha, la casa giapponese ha provato delle alette aggiuntive sul cupolino. La maggior parte de team, in particolare la Ducati, ha lavorato sulla nuova gomma posteriore. Per tutti gli approfondimenti, appuntamento alle 19:30 con 'Paddock Live Show-Speciale Test' su Sky Sport MotoGP (canale 208)