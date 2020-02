Rossi, colloquio con Uccio sui tempi dei rivali

Valentino Rossi protagonista di un fitto dialogo con Uccio sui tempi dei suoi avversari: l’immagine arriva direttamente dall’interno del box della Yamaha a Losail, dove il Dottore studia le prestazioni degli altri piloti nel corso della seconda giornata dei test in Qatar. Uccio illustra i crono di Alex Rins e degli altri rivali al nove volte campione del mondo, che ascolta con attenzione per incamerare informazioni utili prima di tornare in pista. Alle 23.30 l'approfondimento su Sky Sport MotoGP (208) in "Paddock Live Show"